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AH股新聞

24/09/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒８％，人行放大招近期降準、撐股市樓市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美聯儲上周降息，中國人民銀行昨天（２３日）下調１４天期
逆回購利率，三大金融監管機構負責人今日又罕見聯合舉行發布會，這些都增強了市場對當局推
刺激措施的預期。今早９時發布會一開始，人行就率先預告近期將下調存款準備金率０﹒２５－
０﹒５個百分點，向金融市場提供長期流動性約１萬億元（人民幣．下同）。降低存量房貸利率
並統一房貸最低首付比例。創設新的政策工具，支持股票市場發展，包括將創設證券、基金、保
險公司互換便利，支持其通過資產質押從中央銀行獲取流動性；創設專項再貸款，引導銀行向上
市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。
　　滬深股市今早獲提振，滬綜指高開０﹒７９％，報２７７０﹒７５點，深成指高開０﹒８％
，創業板指更高開逾１％，白酒、醫療保健、日用化工板塊走強。
　　早前公布的８月經濟數據令人失望，引發外界擔憂中國可能無法實現５％的年度增長目標。
《彭博》調查顯示，大多數經濟學家認為，針對樓市的援助計劃是中國保５％的最佳途徑；近期
市場關於存量房貸利率下調的呼聲四起。人行果斷出招，將降低存量房貸利率和統一房貸最低首
付比例，存量房貸利率預計平均降幅在０﹒５個百分點左右，二套房貸款最低首付比例由２５％
下調至１５％。
　　另外，人行今日進行４６００億元１４天期逆回購，中標利率持平１﹒８５％，淨投放
４６００億元。人行今日表示，７天逆回購操作利率將下調０﹒２個百分點，從目前的１﹒７％
降為１﹒５％，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。１０月
１日至７日為內地國慶假期，人行今日沒有進行７天逆回購操作。換言之，人行或在國慶黃金周
後才下調７天逆回購操作利率。（ｒｙ）　　

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