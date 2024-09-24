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AH股新聞

24/09/2024 11:33

【提振Ａ股】滬綜指半日漲２﹒４％返二千八，監管組合拳救市見功

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會今早聯合舉辦
新聞發布會，一如市場猜測公布一系列支持措施。人行預告從三大方向支持經濟和股市發展，包
括短期調降存款準備金率和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策
工具。滬深股市受惠走強，滬綜指半日收漲２﹒３８％，報２８１４﹒３０點，逾兩周來首次重
上二千八；深成指亦升２﹒５８％，創業板指更飆３﹒４５％。個股升多跌少，市場近４７００
隻股票上漲。
　　成交亦受提振，兩市半日交易額已達５２００億元（人民幣．下同），較上日（２３日）同
時段成交放量１５４３億元或大增４２％。
　　為支持股票市場的穩定發展，人行將創設兩項新的貨幣政策工具，一是創設５０００億元證
券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司，通過資產質押從中央銀
行獲取流動性，提升機構的資金獲取能力和股票增值能力；二是創設３０００億元股票回購增持
專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。這兩項工具未來
可視情況擴大規模。
　　大金融板塊集體走高，多元金融半日飆７％，海德股份（深：０００５６７）、愛建集團
（滬：６００６４３）、中航產融（滬：６００７０５）及中糧資本（深：００２４２３）等多
股漲停；證券、保險、銀行全線大漲，其中太平洋（滬：６０１０９９）、錦龍股份
（深：０００７１２）、天風證券（滬：６０１１６２）升停，中國銀行（滬：６０１９８８）
升２﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升
２﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）升３％。（ｒｙ）

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