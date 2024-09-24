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AH股新聞

24/09/2024 15:07

【提振Ａ股】傾力救市滬指全日大漲４﹒２％，兩市成交額接近萬億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國「一行一局一會」今日聯合發布一系列刺激政策，火力全
開救市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時
創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展、更提出研究平準基金。政策力度、節奏超市場預
期。滬深股市獲重大利好提振，全日出現久違的放量大漲，滬綜指收升４﹒１５％，創２０２０
年７月６日以來最大單日漲幅，深成指全日升４﹒３６％，創業板飆５﹒５４％，整個市場近
５０００隻個股上漲。
　　兩市成交額高達９７１３億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增４２０３億元或
７６％，為今年５月以來最大成交。
　　人民銀行行長潘功勝表示，人行將創設兩項新的貨幣政策工具，支持股票市場的穩定發展，
兩項工具的首期規模分別為５０００億元及３０００億元，未來更可視情況擴大規模。行業板塊
全面爆發，多元金融指數升逾８％領先，白酒股揚７﹒５％，鋼鐵、券商、保險及銀行齊反彈。
　　彭博經濟研究表示，人行同時降息降準令人意外，這會給市場情緒帶來亟需的提振，也會為
推動經濟成長發揮更多作用。彭博基準預測一直是今年中國ＧＤＰ將增長４﹒７％，監管組合拳
全力救市後，加大了經濟增速接近５％目標的可能性。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，此次政策力度大，釋放了積極穩增長的訊號，
有助於提振市場對經濟復甦信心。待政策效果釋放，需求改善，物價回升，經濟有望加快進入良
性循環。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３５１﹒９１　＋４﹒３３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８６３﹒１３　＋４﹒１５　　　　４４２７﹒９５　　
　　上證Ａ股指數　　３０００﹒８９　＋４﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８４３５﹒７０　＋４﹒３６　　　　５２８５﹒４７　　
　　深圳創業板指數　１６１５﹒３２　＋５﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４０﹒１０　　＋２﹒０８　　　　　２﹒３７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７８﹒８６　＋２﹒９３　　　　　１﹒０１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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