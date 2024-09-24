【提振Ａ股】傾力救市滬指全日大漲４﹒２％，兩市成交額接近萬億

《經濟通通訊社２４日專訊》中國「一行一局一會」今日聯合發布一系列刺激政策，火力全

開救市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時

創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展、更提出研究平準基金。政策力度、節奏超市場預

期。滬深股市獲重大利好提振，全日出現久違的放量大漲，滬綜指收升４﹒１５％，創２０２０

年７月６日以來最大單日漲幅，深成指全日升４﹒３６％，創業板飆５﹒５４％，整個市場近

５０００隻個股上漲。

兩市成交額高達９７１３億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增４２０３億元或

７６％，為今年５月以來最大成交。

人民銀行行長潘功勝表示，人行將創設兩項新的貨幣政策工具，支持股票市場的穩定發展，

兩項工具的首期規模分別為５０００億元及３０００億元，未來更可視情況擴大規模。行業板塊

全面爆發，多元金融指數升逾８％領先，白酒股揚７﹒５％，鋼鐵、券商、保險及銀行齊反彈。

彭博經濟研究表示，人行同時降息降準令人意外，這會給市場情緒帶來亟需的提振，也會為

推動經濟成長發揮更多作用。彭博基準預測一直是今年中國ＧＤＰ將增長４﹒７％，監管組合拳

全力救市後，加大了經濟增速接近５％目標的可能性。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，此次政策力度大，釋放了積極穩增長的訊號，

有助於提振市場對經濟復甦信心。待政策效果釋放，需求改善，物價回升，經濟有望加快進入良

性循環。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３３５１﹒９１ ＋４﹒３３

上證綜合指數 ２８６３﹒１３ ＋４﹒１５ ４４２７﹒９５

上證Ａ股指數 ３０００﹒８９ ＋４﹒１６

深證成份指數 ８４３５﹒７０ ＋４﹒３６ ５２８５﹒４７

深圳創業板指數 １６１５﹒３２ ＋５﹒５４

上證Ｂ股指數 ２４０﹒１０ ＋２﹒０８ ２﹒３７

深證Ｂ股指數 １０７８﹒８６ ＋２﹒９３ １﹒０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

