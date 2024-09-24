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AH股新聞

24/09/2024 10:40

《Ａ股焦點》國家助抗風險，銀行股拉漲，交行、建行Ａ漲３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深銀行股集體拉漲，交通銀行（滬：６０１３２８）飆
３﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升２﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升約
２％，工商銀行（滬：６０１３９８）揚１﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％
，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒３％；其他升幅靠前的商業銀行有中信銀行
（滬：６０１９９８）現價升２﹒５％，浦發銀行（滬：６０００００）升２﹒３％，華夏銀行
（滬：６０００１５）升２％。
　　人行行長潘功勝今早宣布，近期將下調存款準備金率０﹒５個百分點，向金融市場提供長期
流動性約１萬億元人民幣，同時，將降低中央銀行政策利率，７天逆回購操作利率下調０﹒２個
百分點，從目前的１﹒７％降為１﹒５％，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商
業銀行淨息差穩定。
　　國家金融監督管理總局局長李雲澤隨後宣布，將對六家大型商業銀行，增強核心一級資本。
同時，擬擴大銀行系金融資產投資公司股權投資試點，擴圍至１８個城市。
　　此外，人行將引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在
０﹒５個百分點左右。下調存量房貸利率，最直接的積極效果是減輕了存量房貸持有者的償債壓
力，降低提前還貸的訴求，並可能推動這部分居民增加其他領域的投資或消費支出。（ｒｙ）

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