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AH股新聞

24/09/2024 14:57

【傾力救市】一文看通：「一行一局一會」重磅措施

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國經濟下行，為挽救居民消費和樓市信心，中國「一行一局
一會」今日傾巢而出，火力全開救市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首
付比例等的政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展、更提出研究平準基
金。
　　國新辦今日舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高品質發展，中國人民銀行、國家金融監管
總局局、中國證監會聯合出席，公布重磅措施如下：
　
人民銀行：
　
＊　近期將下調存款準備金率０﹒５個百分點；年底將視情況或進一步降準０﹒２５－０﹒５個
百分點
＊　將降低政策利率（７天逆回購操作利率）０﹒２個百分點，從１﹒７％降至１﹒５％
＊　降低存量房貸利率，預計平均降幅０﹒５個百分點左右；統一首套二套房貸最低首付比例，
將全國層面的二套房貸款最低首付比例由２５％下調至１５％
＊　將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期操作
規模５０００億元人民幣，所獲資金只能用於投資股票市場
＊　創設股票回購增持專項再貸款，首期額度３０００億元人民幣
＊　平準基金正在研究中
＊　將此前創設的３０００億元人民幣保障性住房再貸款中的人行資金支持比例由６０％提高至
１００％
＊　延長金融１６條和經營性物業貸款兩項階段性政策文件的期限到２０２６年底
＊　研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地，盤活存量用地
，緩解房企資金壓力
　
中證監：
　
＊將制定推動中長期資金入市的指導意見，部署一系列支持中長期資金入市的安排
＊將發布促進併購重組措施，努力與各方面暢通私募股權創投基金募、投、管、退各環節
＊研究制定上市公司市值管理指引，將就該指引公開徵求意見
＊推動支持中央匯金公司加大增持力度、擴大投資範圍有關的安排，
＊大力發展權益類公募基金，創設更多滿足老百姓需求的產品；優化權益類基金產品註冊，大力
推動寬基類基金產品創新
＊支持上市公司圍繞戰略新興產業、未來產業等來進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標
的跨行業併購
＊積極鼓勵上市公司加強產業整合。對上市公司之間的整合需求，將大幅簡化審核程序，也通過
反向掛鈎等安排，鼓勵私募投資基金積極參與併購
＊要完善長錢長投的制度環境，提升長期資金權益投資的監管包容性，全面落實三年以上的長周
期考核，完善全國社保基金投資政策
　
金融監管總局：
　
＊隨著銀行讓利力度不斷加大，利潤增速放緩，計劃對６家大型商業銀行增加核心一級資本，按
照統籌推進，分期分批有序實施。
＊將銀行系金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至１８個城市，適當放寬股權投資金額和限制
，將表內股權投資佔比由４％提高到１０％，投資單隻私募基金的佔比由２０％提高到３０％。
＊三方面優化續貸政策，對續貸對象由原來的部分小微企業擴展至所有小微企業；將續貸政策階
段性擴大至中型企業，期限暫定３年，對２０２７年９月３０日前到期的中型企業流動性貸款都
可以參照小微企業續貸政策；調整風險分類標准，不因展期單獨下調風險分類。
＊商業銀行已審批白名單超５７００個，審批通過融資金額達到１﹒４３萬億元人民幣，支持
４００多萬套住房如期交付。
＊支持符合條件的保險機構設立私募證券投資基金，鼓勵引導保險資金開展長期權益投資；鼓勵
理財公司、信托公司加強權益投資能力建設，發行更多長期限權益產品。（ｓｌ，ｒｙ，ｊｑ）

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