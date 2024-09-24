  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2024 17:44

《中國要聞》人社部：建實名工作台帳助畢業生及失業青年盡快就業

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人力資源社會保障部就業促進司負責人宋鑫今日在國新辦發布
會上表示，將以未就業畢業生就業服務攻堅行動為抓手，在政策落實、招聘對接、能力提升等方
面持續發力，促進青年就業創業。
　　一是建立實名制工作台帳。圍繞應屆未就業畢業生、登記失業青年等，全面摸清個人信息、
求職需求、就業狀態等，建立實名工作台帳。同時，人社部網站等開通求職登記小程序，未就業
畢業生可以進行登記求職，一體納入實名台帳。
　　二是落實「１１３１」集中服務。對納入實名台帳的未就業青年，提供至少１次政策宣介、
１次職業指導、３次崗位推薦、１次技能培訓或就業見習機會，促進他們盡快實現就業。
　　三是實施一對一困難幫扶。對低保家庭、脫貧家庭、殘疾畢業生以及長期失業青年，組織開
展結對幫扶，實行「一人一策」，優先提供指導服務、優先推薦就業崗位、優先開展培訓見習。
　　四是開展一系列招聘活動。近期，人社部啟動了大中城市聯合招聘高校畢業生專場活動，國
慶後還將組織金秋招聘月等專項服務，各地也將開展一批專業化、行業性、區域性的系列招聘，
促進高校畢業生等青年就業。
　　根據國家統計局９月２０日發布的８月份分年齡組失業率數據，８月份，全國城鎮不包含在
校生的１６－２４歲勞動力失業率為１８﹒８％，較上月擴大１﹒７個百分點，連續兩個月擴大
，為去年１２月開始發布分年齡組失業率以來該年齡組別的最高水平。
　　統計局９月１４日公布的數據顯示，８月全國城鎮調查失業率為５﹒３％，受畢業季影響，
比７月略升０﹒１個百分點，為半年高位。（ｊｑ）

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/09/2024 17:51  《行業數據》工信部：首８月電信業務收入近１﹒２萬億，增近３％

下一篇新聞︰24/09/2024 17:39  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

24/09/2024 18:07  《打擊貪腐》海關總署副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法受查

24/09/2024 18:04  《中國要聞》鐵路１２３０６推同車換座，車票總價為兩段票價之和

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金