《中國要聞》人社部：建實名工作台帳助畢業生及失業青年盡快就業

《經濟通通訊社２４日專訊》人力資源社會保障部就業促進司負責人宋鑫今日在國新辦發布

會上表示，將以未就業畢業生就業服務攻堅行動為抓手，在政策落實、招聘對接、能力提升等方

面持續發力，促進青年就業創業。

一是建立實名制工作台帳。圍繞應屆未就業畢業生、登記失業青年等，全面摸清個人信息、

求職需求、就業狀態等，建立實名工作台帳。同時，人社部網站等開通求職登記小程序，未就業

畢業生可以進行登記求職，一體納入實名台帳。

二是落實「１１３１」集中服務。對納入實名台帳的未就業青年，提供至少１次政策宣介、

１次職業指導、３次崗位推薦、１次技能培訓或就業見習機會，促進他們盡快實現就業。

三是實施一對一困難幫扶。對低保家庭、脫貧家庭、殘疾畢業生以及長期失業青年，組織開

展結對幫扶，實行「一人一策」，優先提供指導服務、優先推薦就業崗位、優先開展培訓見習。

四是開展一系列招聘活動。近期，人社部啟動了大中城市聯合招聘高校畢業生專場活動，國

慶後還將組織金秋招聘月等專項服務，各地也將開展一批專業化、行業性、區域性的系列招聘，

促進高校畢業生等青年就業。

根據國家統計局９月２０日發布的８月份分年齡組失業率數據，８月份，全國城鎮不包含在

校生的１６－２４歲勞動力失業率為１８﹒８％，較上月擴大１﹒７個百分點，連續兩個月擴大

，為去年１２月開始發布分年齡組失業率以來該年齡組別的最高水平。

統計局９月１４日公布的數據顯示，８月全國城鎮調查失業率為５﹒３％，受畢業季影響，

比７月略升０﹒１個百分點，為半年高位。（ｊｑ）

