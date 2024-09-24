《中國要聞》鐵路１２３０６推同車換座，車票總價為兩段票價之和

《經濟通通訊社２４日專訊》中國國家鐵路集團官方微博「中國鐵路」今日下午發文宣布，

為給旅客出行提供更多選擇，鐵路１２３０６手機Ａｐｐ和網站推出了「同車接續」功能，在查

詢車票後，點擊「中轉」標籤，系統將在提供不同車次換乘方案的基礎上，將能組合的同一列車

不同區段的兩段同席別或不同席別的剩餘車票，組合形成該車次的同車接續方案，供旅客選擇。

選擇同車接續方案的旅客，中途不用換車，同車更換席位即可，各段車票票價仍然遵循遞遠

遞減原則，即里程越長，平均運價率越低，車票總票款為兩段車票票價之和。

例如，要搭乘北京西至武漢的列車，若剩餘北京西至鄭州東、鄭州東至武漢的一等或二等車

票，即可形成北京西至鄭州東的一等或二等Ａ座位＋鄭州東至武漢的一等或二等Ｂ座位組合的同

車接續方案；若剩餘北京西至石家莊、石家莊至武漢的一等或二等車票，即可形成北京西至石家

莊一等或二等Ｃ座位＋石家莊至武漢一等或二等Ｄ座位組合的同車接續方案。

也就是說，同一趟車，在直達票售罄的情況下，旅客可以通過購買兩段行程的方式，完成旅

行，無需下車，只需在中轉站更換一次座位即可。據了解，近年來，鐵路部門在直達車無票的情

況下，通過中轉方式提供了同城換乘、同站換乘等多種接續方式。（ｊｑ）

