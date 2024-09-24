【中概焦點】拼多多：所有退款訂單自動退０﹒６％基礎技術服務費

《經濟通通訊社２４日專訊》今日，拼多多?８月中旬推出的基礎技術服務費可退權益進行

升級。從２０２４年９月２４日０時起支付的訂單發生退款，基礎技術服務費將自動退回給商家

，從活動商品擴大到全部商品。商家無需參加活動即可享受上述權益。

此前，技術服務費可退權益僅覆蓋百億補貼、秒殺、平台大促、９塊９特賣、潮流好價、多

人團等大部分平台活動。現在，商家的所有商品退款可按退款比例享受基礎技術服務費返還的權

益，即按比例退回訂單０﹒６％的基礎技術服務費，包括確認收貨後訂單退款、部分退款訂單。

但商家原因導致的訂單退款，不支持退回基礎技術服務費，平台系統會自動判定。

拼多多８月２６日發布的第二季度財報數據顯示，２０２４年上半年，拼多多實現營收

９７１億元（人民幣．下同），同比增長８６％。財報發布後，拼多多同時宣布，未來一年，將

投入１００億扶持新質商家，減免優質商家１００億手續費。

目前來看，自８月中旬至今，拼多多「百億減免」已經先後推出多項減免舉措，除前述全部

商品可退基礎技術服務費外，還包括將商家貨款賬戶提現門檻從１００元下調至１元；免除商家

偏遠地區訂單物流中轉費；將所有先用後付訂單技術費率由１％降至０﹒６％；將店鋪基礎保證

金從１０００元下調至５００元等。

業內分析認為，拼多多不惜「下血本」推出一系列新舉措，旨在為長遠發展鋪就道路。

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