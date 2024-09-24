《中國監管》貸款年利率２３００％，１４人非法放貸獲利近億被捕

《經濟通通訊社２４日專訊》據《澎湃新聞》報道，近期，上海市公安局經偵總隊會同普陀

公安分局，破獲一宗通過非法ＡＰＰ實施放貸的非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人１４名，依法取締

了４０餘個非法ＡＰＰ，查實該犯罪團夥共非法獲利９８００餘萬元（人民幣．下同）。

經查，自２０２３年起，犯罪嫌疑人譚某等人，在境外開發、運營４０餘款非法網貸ＡＰＰ

軟件，並招聘１０餘名專門人員分別負責群發短信引流、ＡＰＰ後台系統維護以及實際運營等。

經核算，犯罪團夥以收取砍頭息的方式，變相收取貸款年利率高達１５００％至２３００％。

目前，譚某等１４名犯罪嫌疑人均因非法經營罪被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進

一步偵辦中。



＊有人兩個月多ＡＰＰ借款約１４萬「債冚債」，到帳僅１０萬＊



報道指，其中一名借款人上海市民鄭先生，於２０２３年５月收到一條包含「即申即放」、

「無需擔保」、「不查徵信」等詞的廣告短信。由於急需資金周轉，鄭先生點擊鏈接下載了網貸

ＡＰＰ。

在登錄、註冊的過程中，鄭先生上傳了個人身份證及銀行卡信息，並允許ＡＰＰ讀取個人通

訊錄信息。在鄭先生完成上述操作後，便自動形成了一筆為期一周的１萬元借款，但ＡＰＰ直接

扣除３０００元借款利息後，才將７０００元打入鄭先生銀行卡內。

一周借款期滿後，鄭先生因無力還款，就在ＡＰＰ客服引導下向另一款ＡＰＰ借款１﹒３５

萬元，以償還前一筆貸款的本息。

在短短兩個月內，鄭先生就如此「接力式」循環申請了１２筆借款，總金額約１４萬元，實

際到帳僅１０萬元。

今年７月，在公安部統一部署以及在粵、浙、渝、鄂、桂等地警方的協作下，上海警方開展

集中收網行動，對ＡＰＰ開發、引流、催收等環節進行全鏈條打擊，將譚某等１４名犯罪嫌疑人

抓獲歸案。（ｊｑ）

