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24/09/2024 16:06

《華為動向》華為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ於１０月８日公測

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華為今日舉行秋季全場景新品發布會，華為常務董事、終端
ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ將於
１０月８日開啟公測，用戶可以在「我的華為」升級嘗鮮，支持華為Ｍａｔｅ　Ｘ５系列、華為
ＭａｔｅＰａｄ　Ｐｒｏ１３﹒２英寸系列、華為Ｍａｔｅ　６０系列，後續將支持更多機型。
（ｓｌ）

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