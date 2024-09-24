《華為動向》華為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ於１０月８日公測

《經濟通通訊社２４日專訊》華為今日舉行秋季全場景新品發布會，華為常務董事、終端
ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將於
１０月８日開啟公測，用戶可以在「我的華為」升級嘗鮮，支持華為Ｍａｔｅ Ｘ５系列、華為
ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ１３﹒２英寸系列、華為Ｍａｔｅ ６０系列，後續將支持更多機型。
（ｓｌ）
【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇
24/09/2024 16:06
《經濟通通訊社２４日專訊》華為今日舉行秋季全場景新品發布會，華為常務董事、終端
ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東宣布，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將於
１０月８日開啟公測，用戶可以在「我的華為」升級嘗鮮，支持華為Ｍａｔｅ Ｘ５系列、華為
ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ１３﹒２英寸系列、華為Ｍａｔｅ ６０系列，後續將支持更多機型。
（ｓｌ）
【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇
上一篇新聞︰24/09/2024 16:10 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
24/09/2024 16:19 【大國博弈】外交部：支持在公平公正平原則下開展國際海纜合作
24/09/2024 16:10 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
24/09/2024 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF