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AH股新聞

24/09/2024 15:52

【傾力救市】彭博：組合拳刺激力度大於預期，助邁向經濟增長目標

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行今日公布將降準、降息，以及允許證券、基金、保險
公司從人行獲取流動性以支持股市等一系列刺激措施，《彭博經濟研究》認為，每項舉措單獨列
出來都舉足輕重，而所有這些措施同時推出實屬罕見，表明政府已經認識到消除通縮風險、支持
經濟如期實現今年５％增長目標的緊迫性。
　　報道認為，中國經濟面臨深層次的結構性問題，單靠今日宣布的政策調整無法扭轉局面。儘
管如此，此次刺激力度大於預期，而且比預期來得更早，因此是朝著正確方向邁出的重要一步。
　　人行宣布主要政策利率－－７天期逆回購操作利率將下調２０個基點，存款準備金率將下調
５０個基點，存量房貸利率預計將平均下調５０個基點。報道指，降準和降息符合預期，但沒有
預料到人行會同時降息降準。最低限度這會為給市場情緒帶來亟需的提振，更廣泛來看，也會為
推動經濟增長發揮更多作用，特別是如果這標誌著政府全力支持經濟的開端。
　　報道又指，其基準預測一直是今年中國經濟將增長４﹒７％，而這一系列措施加大了經濟增
速有可能接近５％目標的可能性。
　　使用內部模型ＳＨＯＫ估算得出，這些措施可以在直至２０２５年第三季度的四個季度裏，
將中國經濟增速拉高１－１﹒１個百分點。按日曆年來看，估計對２０２４年經濟成長的提振作
用約為０﹒２個百分點，大部分影響將在２０２５年體現。
　
＊增流動性、減房貸壓力或不能穩樓市，應採更大膽措施＊
　
　　此外，報道指出，可以肯定的是，若其他領域不採取更大膽的措施，例如增加政府投資和加
大對房地產的支持，貨幣措施的影響可能難以發揮持久效力。今年地方政府在預算支出執行方面
一直行動緩慢，在信心低迷、房地產庫存壓力巨大的情況下，增加流動性和減輕房貸還款壓力可
能並不能穩定住樓市。只有在多個不同政策領域共同發力，才能將經濟成長提升到更高的軌道。
（ｓｌ）

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