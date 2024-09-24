《神州金融》機構：為六大行補充資本，發行特別國債是可行方法

《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監督管理總局局長李雲澤今日在國新辦新聞發布會上

表示，為鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展的能力，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一

級資本，將按照「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路有序實施。

對於採取何種方式進行資本補充，《上海證券報》引述郵儲銀行研究員婁飛鵬表示，發行特

別國債補充資本是一個可行的選擇，而且特別國債發行規模可以根據實際需要靈活設置。

婁飛鵬指，與之前幾輪對國有大型商業銀行進行補充資本相比，這次對六大國有商業銀行資

本補充有著明顯的不同。之前對國有大型商業銀行補充資本時，銀行自身面臨資本充足率不達標

、不良貸款率高等特殊情形，彼時補充資本更多的是防範化解風險，推動銀行自身改革以維持正

常的商業化經營。



＊將助銀行可持續經營，維護金融穩定＊



相比之下，目前國有大型商業銀行資本充足率符合監管要求，不良貸款率也較低，自身發展

態勢良好。但是在金融持續讓利實體經濟、銀行業利潤增速下降、通過利潤留存補充資本的空間

受到擠壓的情況下，及時對國有大型商業銀行補充資本，不僅有助於其自身可持續經營，也有助

於更好服務實體經濟，讓大型金融機構更好發揮服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石

作用。（ｓｌ）

