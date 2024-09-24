  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

24/09/2024 08:32

《國企紅籌》弘業期貨（０３６７８）股東弘實逾１％股權將被強執

　　《經濟通通訊社２４日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，獲悉股
東弘蘇實業所持約１４７１﹒５萬股Ａ股，佔約１﹒４６％股權將被司法強制執行，將於本周五
（２７日）至１２月２５日期間進行，其中約１％通過集中競價交易執行，以及約０﹒４６％股
權將通過大宗交易進行。
　　該集團指，目前，弘蘇實業持有約８﹒２４％股權，全部股份均受質押及司法凍結。
（ｗｈ）

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/09/2024 08:32  民生銀行（０１９８８）申強制執行請求獲法院受理

其他AH股新聞
More

24/09/2024 08:52  《神州能源》能源局：８月底全國累計發電裝機容量同比增１４％

24/09/2024 08:38  【歐盟加稅】歐盟就乳製品反補貼調查向世貿提磋商請求，中方遺憾

24/09/2024 08:36  【內房困局】萬科（２２０２）此前３２億人幣擔保銀行貸款已提款

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國啟動減息周期，非美貨幣仍有上升空間？

23/09/2024 14:05

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金