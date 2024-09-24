《國企紅籌》弘業期貨（０３６７８）股東弘實逾１％股權將被強執

《經濟通通訊社２４日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，獲悉股

東弘蘇實業所持約１４７１﹒５萬股Ａ股，佔約１﹒４６％股權將被司法強制執行，將於本周五

（２７日）至１２月２５日期間進行，其中約１％通過集中競價交易執行，以及約０﹒４６％股

權將通過大宗交易進行。

該集團指，目前，弘蘇實業持有約８﹒２４％股權，全部股份均受質押及司法凍結。

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