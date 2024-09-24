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AH股新聞

24/09/2024 08:12

名創優品６９億入主永輝冀造超市龍頭對決好市多山姆，惟美股暴跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》名創優品（０９８９６）公布，斥約６２﹒７億元（人民幣．
下同）（約６９﹒２億港元）現金向京東集團（０９６１８）兩家全資附屬公司及牛奶公司收購
永輝超市（滬：６０１９３３）共約２６﹒６８億股，佔約２９﹒４％股權。有關收購需待股東
批准。
　　每股永輝超市收購價２﹒３５元，比該公司上周五（２０日）收市價每股２﹒２８元溢價
３﹒１％。至於代價將以內部財務資源及外部融資撥付。京東向名創優品出售所持永輝超市
８﹒３％股權涉約１７﹒７４億元（約１９﹒５２億港元），牛奶公司出售所持永輝超市
２１﹒１％股權涉約４４﹒９６億元（約４９﹒６億港元）。
　　收購完成後，名創優品將持有永輝超市２９﹒４％股權，根據永輝超市截至今年６月３０日
的十大股東資料，名創優品料將成為永輝超市大股東，不過永輝超市的財務業績將入帳計作名創
優品於聯營公司的投資。名創優品首席財務官張靖京在電話會議上表示，公司預計不會控制永輝
超市董事會的多數席位，因此公司不會作為永輝超市的控股股東、實控人，也不會合併財務報表
，這是根據目前的情況做出的判斷。預計交易２０２５年上半年完成。
　　該集團在公告指，永輝超市經營大型綜合超市、超級市場及社區超市，門店總數約８５０家
，遍布全國逾２５個省及直轄市，今年上半年純利２﹒１億元人民幣，正進行門店調整和改革等
與其企業使命契合，收購後，該集團可透過業務合作向討方提供支持，以較低成本開發自主品牌
產品。
　
＊名創優品葉國富：大家都看不懂就對了＊
　
　　然而外界並不看好名創優品入主永輝超市的交易，名創優品美股（ＵＳ﹒ＭＮＳＯ）隔晚在
美急跌１６﹒７％，報１３﹒７２美元，原因在於永輝超市今年上半年營收大跌一成，淨利急降
逾２６％，前景堪憂。對此，名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富在朋友圈表示，「大家
都看不懂就對了，如果都看得懂我就沒有機會了」。
　　張靖京在電話會議上表示，雙方在供應鏈和產品開發等方面具有想像空間。目前永輝超市的
生活家居用品類目差異化不強、毛利率較低，而名創優品擅長做這方面的事，因此存在協同機會

　　張靖京還表示，這筆投資將會增加名創優品在資本結構中對於負債的使用，會優化名創優品
的資本結構。如果將來永輝超市在調改後開始盈利，這筆投資會大大優化名創優品的投資回報率

　　永輝超市此前為拯救業績，主動宣布向以服務質素著稱的內地網紅超市胖東來學習，葉國富
對此表示，中國線下超市面臨著２０年一遇的結構性機會，胖東來零售模式比Ｃｏｓｔｃｏ（好
市多）、山姆和Ｔｒａｄｅｒ　Ｊｏｅ＇ｓ更優秀：「現在有一個比山姆更好的模式，沒有理由
不看好的，只是大家不要看過去，要看未來……希望大家給點耐心，我希望大家相信我的眼光」
。（ｗｈ、ｅｙ）

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