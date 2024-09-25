【傾力救市】中證監對核心科技企業併購實施「綠色通道」

《經濟通通訊社２５日專訊》中證監昨日發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見

》。其中提出，鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等支付工具實施併購重組，增加

交易彈性。建立重組股份對價分期支付機制，試點配套募集資金儲架發行制度。

《意見》提出，建立重組簡易審核程序，對上市公司之間吸收合併，以及運作規範、市值超

過１００億元人民幣且信息披露質量評價連續兩年為Ａ的優質公司發行股份購買資產（不構成重

大資產重組），精簡審核流程，縮短審核註冊時間。用好「小額快速」等審核機制，對突破關鍵

核心技術的科技型企業併購重組實施「綠色通道」，加快審核進度，提升併購便利度。

在加大產業整合支持力度方面，《意見》還鼓勵引導頭部上市公司加大對產業鏈上市公司的

整合。完善股份鎖定期等政策規定，支持非同一控制下上市公司之間的同行業、上下游吸收合併

，以及同一控制下上市公司之間吸收合併。支持傳統行業上市公司併購同行業或上下游資產，加

大資源整合，合理提升產業集中度。支持私募投資基金以促進產業整合為目的依法收購上市公司

。支持滬深北交易所上市公司開展多層面合作，助力打造特色產業集群。（ｌｃ）

