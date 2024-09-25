《中國要聞》涉黑龍江一中學體育館坍塌，原區長等１４人被公訴

《經濟通通訊社２５日專訊》去年造成１１人死亡、７人受傷的黑龍江齊齊哈爾第三十四中

學體育館坍塌事故有司法進展。齊齊哈爾龍江縣檢察院提交的起訴書顯示，學校所在地的龍沙區

時任區長曲文珣被控受賄和貪污兩罪，學校原專職書記吳康延及項目方人員共１３人因在體育館

維修工程、新建附屬綜合樓項目招投標和建設中的不同行為，以及過往行為，被控重大責任事故

罪、行賄罪、串通投標罪、虛開增值稅專用發票罪，其中有人僅涉嫌一罪，有人被控兩罪或三罪

。

《財新網》引述該案中部分遇難學生親屬表示，坍塌事故對家庭造成極大傷害，有的家庭至

今瞞著長輩不敢告知實情。

報道還引述訴訟代理人指，法院起初認為讓受害人及訴訟代理人查閱起訴書缺少依據，但在

溝通投訴後獲得許可。該案７月初已經起訴到齊齊哈爾龍江縣法院，擬在１０月上旬召開庭前會

議並進行審理。訴訟代理人還稱，與家屬溝通後會提起刑事附帶民事訴訟索賠。

去年７月２３日１４時５２分許，位於齊齊哈爾市龍沙區的齊市三十四中體育館屋頂坍塌，

造成１１人死亡、７人受傷，直接經濟損失１２５４﹒１萬元人民幣。



＊體育館維修涉圍標串標，時任區長插手收受賄賂＊



事後成立的黑龍江省政府事故調查組認定，這是一起因違法違規修繕建設、違規堆放珍珠岩

、珍珠岩堆放致使雨水滯留，導致體育館屋頂荷載大幅增加，超過承載極限，造成瞬間坍塌的重

大生產安全責任事故。其直接原因是，屋面多次維修大量增加荷載、屋面堆放珍珠岩及因珍珠岩

堆放造成雨水滯留不斷增加荷載，綜合作用下網架結構嚴重超載、變形，導致屋頂瞬間坍塌。

事發後率先被刑拘的是２０２３年新建附屬綜合樓項目的相關方，之後追溯查處了２０１７

年體育館維修施工中存在的問題，並且查出２０２３年項目招投標中的圍標串標行為，發現龍沙

區時任區長插手該項目，收受賄賂。（ｌｃ）

