《國企紅籌》深高速８月份廣深高速路費收入按年跌３﹒５％

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，今年８月份，公司持股４５％的廣深高速路費收入２﹒５７億元（人民幣．下同），按年跌約

３﹒５％。至於日均路費收入為８３０﹒１萬元，按年跌約３﹒５％。

梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１４５１﹒７萬元、６１３７﹒１萬元及

５１７３﹒８萬元，日均路費收入則為４６﹒８萬元、１９８萬元及１６６﹒９萬元。（ｈｐ）

