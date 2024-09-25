《國企紅籌》深高速８月份廣深高速路費收入按年跌３﹒５％

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年８月份，公司持股４５％的廣深高速路費收入２﹒５７億元（人民幣．下同），按年跌約
３﹒５％。至於日均路費收入為８３０﹒１萬元，按年跌約３﹒５％。
梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１４５１﹒７萬元、６１３７﹒１萬元及
５１７３﹒８萬元，日均路費收入則為４６﹒８萬元、１９８萬元及１６６﹒９萬元。（ｈｐ）
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25/09/2024 18:52
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３﹒５％。至於日均路費收入為８３０﹒１萬元，按年跌約３﹒５％。
梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１４５１﹒７萬元、６１３７﹒１萬元及
５１７３﹒８萬元，日均路費收入則為４６﹒８萬元、１９８萬元及１６６﹒９萬元。（ｈｐ）
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