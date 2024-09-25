  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2024 11:15

德勤料今年本港新股集資額６００億至８００億，續躋身全球四強

　　《經濟通通訊社２５日專訊》會計事務所德勤發表報告指，隨著美的集團（００３００）完
成上市，成為今年迄今全球第二大新股集資，港交所（００３８８）已躍身成全球新股排名第四
位，上海證券交易所繼續排名第五，而深圳證券交易所則為第八位。報告預計今年全年本港新股
集資額達６００億至８００億港元，繼續穩守全球第四位。
　
＊首三季度香港錄４５隻新股融資５０９億元＊
　
　　報告指，預測今年首三季度，香港市場將會錄得４５隻新股融資５０９億港元，新股數量較
２０２３年首三季度的４４隻增加２％，而融資總額則按年上升１０７％。今年首三季度的市場
焦點分別為來自內地領先家電集團的超大規模新股、首兩間特專科技公司和３隻ＧＥＭ新股。
　
＊料香港全年８０隻新股上市，融資６００億至８００億＊
　
　　德勤預計，鑒於市場有近１００宗上市申請，包括潛在大型和超大型新股、消費、人工智能
、硬科技、生命科學和綠色和可持續公司，以及最近完成今年迄今全球第二大新股集資，維持對
今年全年香港新股市場的預測，即將有８０隻新股，融資額達６００至８００億港元，穩守新股
集資前四位。
　
＊內地首三季料有７０隻新股上市，融資４８０億人幣＊
　
　　今年４月以來隨著新《國九條》及相關配套政策落實落地，內地資本市場保持了ＩＰＯ的適
當節奏，一批重點措施的落實、資本市場強監管、防風險、促高品質發展一直為監管機構的首要
工作，新股發行與２０２３年首三季度相比顯著放緩。預料這些政策將在２０２４年第四季度繼
續落實落地，也會繼續保持ＩＰＯ適當節奏。
　　在今年首三季度，預期中國內地將有７０隻新股上市，融資達４８０億元（人民幣．下同）
。與去年同期比較，新股數量將會由２６４隻按年減少７３％，而融資總額則會從３２３６億元
削減８５％。在第三季度，創業板或會繼續以新股數量在多個板塊中取勝，而上海主板或將又再
募集得最多資金，兩者趨勢與上半年相同。
　
＊料內地今年錄９５至１３５隻新股上市，融資６５０億至９６０億人幣＊
　
　　德勤又預計，今年Ａ股新股市場的新股數量及融資總額均會有所較少，整體將會有９５至
１３５隻新股上市，融資６５０億至９６０億元。預期上海和深圳主板將會有２５至３５隻新股
，融資２５０億至４３０億元，另料創業板將會錄得３０至４０隻新股，融資額為１８０億至
２３０億元，而上海科創板則預計將會錄１５至２０隻新股，融資額達１７０億至２２０億元，
而北京證券交易所料錄２５至４０隻新股上市，融資５０億至８０億元。（ｋｌ）

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金