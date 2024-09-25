德勤料今年本港新股集資額６００億至８００億，續躋身全球四強

《經濟通通訊社２５日專訊》會計事務所德勤發表報告指，隨著美的集團（００３００）完

成上市，成為今年迄今全球第二大新股集資，港交所（００３８８）已躍身成全球新股排名第四

位，上海證券交易所繼續排名第五，而深圳證券交易所則為第八位。報告預計今年全年本港新股

集資額達６００億至８００億港元，繼續穩守全球第四位。



＊首三季度香港錄４５隻新股融資５０９億元＊



報告指，預測今年首三季度，香港市場將會錄得４５隻新股融資５０９億港元，新股數量較

２０２３年首三季度的４４隻增加２％，而融資總額則按年上升１０７％。今年首三季度的市場

焦點分別為來自內地領先家電集團的超大規模新股、首兩間特專科技公司和３隻ＧＥＭ新股。



＊料香港全年８０隻新股上市，融資６００億至８００億＊



德勤預計，鑒於市場有近１００宗上市申請，包括潛在大型和超大型新股、消費、人工智能

、硬科技、生命科學和綠色和可持續公司，以及最近完成今年迄今全球第二大新股集資，維持對

今年全年香港新股市場的預測，即將有８０隻新股，融資額達６００至８００億港元，穩守新股

集資前四位。



＊內地首三季料有７０隻新股上市，融資４８０億人幣＊



今年４月以來隨著新《國九條》及相關配套政策落實落地，內地資本市場保持了ＩＰＯ的適

當節奏，一批重點措施的落實、資本市場強監管、防風險、促高品質發展一直為監管機構的首要

工作，新股發行與２０２３年首三季度相比顯著放緩。預料這些政策將在２０２４年第四季度繼

續落實落地，也會繼續保持ＩＰＯ適當節奏。

在今年首三季度，預期中國內地將有７０隻新股上市，融資達４８０億元（人民幣．下同）

。與去年同期比較，新股數量將會由２６４隻按年減少７３％，而融資總額則會從３２３６億元

削減８５％。在第三季度，創業板或會繼續以新股數量在多個板塊中取勝，而上海主板或將又再

募集得最多資金，兩者趨勢與上半年相同。



＊料內地今年錄９５至１３５隻新股上市，融資６５０億至９６０億人幣＊



德勤又預計，今年Ａ股新股市場的新股數量及融資總額均會有所較少，整體將會有９５至

１３５隻新股上市，融資６５０億至９６０億元。預期上海和深圳主板將會有２５至３５隻新股

，融資２５０億至４３０億元，另料創業板將會錄得３０至４０隻新股，融資額為１８０億至

２３０億元，而上海科創板則預計將會錄１５至２０隻新股，融資額達１７０億至２２０億元，

而北京證券交易所料錄２５至４０隻新股上市，融資５０億至８０億元。（ｋｌ）

