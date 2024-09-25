《神州頭條》財經報章頭版摘要：政策「組合拳」穩股市樓市穩增長

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多項金融政策齊發力支持經濟高質量發展

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國務院新聞辦公室２４日上午舉行的新聞發布會上，人行、金融監管總局、中證監主要負責人介

紹了金融支持經濟高質量發展有關情況，並公布一系列增量政策舉措，加大貨幣政策調控強度，

增強金融政策合力，進一步加大對經濟發展的支持力度。相關部門還提出綜合舉措，支持股票市

場穩定發展，促進房地產市場平穩健康發展。



推動中長期資金入市指導意見近日將發布

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在國務院新聞辦公室２４日舉行的新聞發布會上，中證監主席吳清表示，中證監等相關部門制定

了《關於推動中長期資金入市的指導意見》，近日將會發布，總體上著眼於「長錢更多、長錢更

長、回報更優」的目標，進一步促進中長期資金入市。



中證監出台六條舉措，深化併購重組市場改革

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中證監２４日發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，以進一步強化併購重組資源

配置功能，發揮資本市場在企業併購重組中的主渠道作用，適應新質生產力的需要和特點，支持

上市公司注入優質資產、提升投資價值。





《上海證券報》



穩股市穩樓市穩增長，三大金融管理部門打出政策「組合拳」

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降準降息、新設支持資本市場的貨幣政策工具、推動中長期資金入市、推出五項房地產金融新政

策；在邁向四季度、衝刺完成全年經濟發展目標的關鍵時點，金融管理部門集中推出一批增量政

策，政策力度、數量、覆蓋面等均超出市場預期。



重點抓好「三個突出」，力促中長期資金入市

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中證監主席吳清２４日在國新辦舉行的新聞發布會上透露了諸多政策信息，涉及中長期資金入市

、併購重組、上市公司市值管理等。他表示，接下來，中證監將重點抓好「三個突出」，發布關

於推動中長期資金入市的指導意見、關於促進併購重組的六條措施，並就上市公司市值管理指引

公開徵求意見。



系列金融政策增強資本市場內在穩定性

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在２４日國新辦舉行的新聞發布會上，「一行一局一會」主要負責人集體發聲，推出多項促進資

本市場穩定健康發展的政策舉措，支持力度之大顯著超出市場預期。截至昨日收盤，上證指數上

漲４﹒１５％，深證成指上漲４﹒３６％，創業板指上漲５﹒５４％。





《證券時報》



「一行一局一會」合力出實招，真金白銀穩市場

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人行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中證監主席吳清２４日在國新辦新聞發布

會上介紹了金融支持經濟高質量發展的有關情況，從貨幣政策支持樓市股市、資本市場全面深化

改革、險資等中長期資金入市方面進行了系統闡述，會上宣布出台一系列增量政策，涉及資金供

給和制度完善等多方面，支持資本市場發展。



住建部：今年計劃更新４萬餘台住宅老舊電梯

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在昨日發改委舉行的專題新聞發布會上，住建部城市建設司一級巡視員邢海峰表示，今年計劃通

過超長期特別國債資金支持各地對４萬餘台使用１５年以上的住宅老舊電梯實施更新。



政策工具箱火力全開，釋放提振經濟強烈信號

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超預期的政策供給點燃了資本市場的做多熱情。「一行一局一會」三位「一把手」昨日齊聚國新

辦發布會，部署了一攬子金融支持經濟高質量發展的改革舉措，從貨幣政策支持股市樓市、完善

金融制度激發市場活力、吸引中長期資金入市等方面穩定市場預期，釋放出提振經濟的強烈信號

。（ｌｃ）

