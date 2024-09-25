《神州經脈》ＭＬＦ利率降，滬指二千九得復失，人幣續升

《神州經脈》在力度超強的政策「組合拳」傾力救市之下，滬深股市第二日走出上漲行情，

不過凌厲升勢已現後勁不繼，三大指數今日（２５日）早盤均升超３％，成交放量，但午後升幅

全線明顯放緩，開市即衝上二千九的滬綜指最後全日收升１﹒１６％，報２８９６﹒３１點，二

千九點得而復失。深成指、創業板指則分別收升１﹒２％及１﹒６％。

資金趁機解套，兩市交易額高達１１５７４億元（人民幣．下同），為今年４月２９日以來

最多，較上日大升１９％。

中國金融刺激政策大禮包提振市場情緒，而且外部美元表現疲軟，短期人民幣料仍偏強。人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大升逾３７０點逼近７算，但隨後升幅收窄，收報

７﹒０２１８，較上個交易日４時３０分收盤價升１６７點子，兩連升，創去年５月１７日以來

近一年半新高，全日在７﹒００１２至７﹒０２４９之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今

早更曾升破７﹒０關口，創去年５月以來高位。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０２０２，較

上個交易日升３０８點子，四連升，再創去年５月２２日以來近一年半新高，上個交易日報

７﹒０５１０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人行公告，今日縮量續做３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，期限一年，中標利

率２％，較上月下降３０個基點。公告並提到，最高投標利率２﹒３％，最低投標利率１﹒９％

。隨後人行才另發公告指，今日開展了１９６５億元１４天逆回購操作，利率持平１﹒８５％。

人行主管媒體《金融時報》發文稱，以往ＭＬＦ操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，

此次ＭＬＦ操作「另起爐灶」並提前發布在中期借貸便利欄目下，進一步體現與政策利率－－７

天期逆回購操作利率的差異，推動ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具的定位。同時，人行首次公

布ＭＬＦ投標價格，操作透明度進一步提高。



２﹒ 國家發改委今日召開專題發布會，介紹消費品以舊換新行動進展成效和典型做法。商務部

消費促進司一級巡視員耿洪洲表示，截至目前，全國約３８６萬名消費者購買８大類家電產品超

５２０萬台，享受４６﹒７億元中央補貼，帶動銷售額超２４３億元。１－８月，限額以上家電

類商品零售額同比增長２﹒５％。國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華則表示，截至９

月２４日，全國汽車以舊換新平台累計審核通過的補貼申請，對應的國債資金支出規模已經接近

１１０億元。



３﹒ 內媒引述美國國會官網指出，美國《生物安全法》立法有新進展。在最新的修正案中，藥

明生物已被除名，但藥明康德、華大基因、華大智造及其子公司Ｃｏｍｐｌｅｔｅ

Ｇｅｎｏｍｉｃｓ依舊在列。同時，該方案擬更名為《禁止外國獲取美國基因信息法》，並將進

一步聚焦人類數據相關業務。



４﹒ 美國商務部２３日以國家安全考慮為由提出建議，要求在美國道路上行駛的聯網汽車，禁

止使用中國的關鍵軟件和硬件。中國商務部新聞發言人表示，中方對此堅決反對，並批評美方做

法毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，敦促美方立即撤銷相關限制措施。另外，據《

路透》報道，加拿大財長兼副總理方慧蘭２４日表示，加拿大正在考慮禁止電動汽車使用中國製

造軟件，作為應對中國產能過剩和安全威脅的措施之一。



５﹒ 中國商務部昨發公告，稱對美國ＰＶＨ集團歧視涉疆產品啟動不可靠實體清單調查。外交

部發言人林劍今日在例行記者會上，對於此舉措是否與美國阻止銷售和進口中國汽車軟硬件計劃

有關的提問，強調中國一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則、並違反

中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府堅定不移推進高水平對外開

放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場經營主體的合法權益。



６﹒ 國家金融監督管理總局２４日發布通知，擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍，由上

海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安

、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等１８個城市。同時適當放寬股權投資金額和比例限制，將金

融資產投資公司表內資金進行股權投資的金額佔公司上季末總資產的比例由原來的４％提高到

１０％，投資單隻私募股權投資基金的金額佔該基金發行規模的比例由原來的２０％提高到

３０％。



７﹒ 廣汽傳祺與華為昨（２４日）在東莞松山湖聯手舉行傳祺華為聯合創「新」計劃成果分享

會暨全新概念車品鑑會，雙方首個合作成果－－全新概念車「１Ｃｏｎｃｅｐｔ」首次亮相。廣

汽傳祺同時發布最新一代新能源技術－－廣汽超級增程。據介紹，華為乾崑智駕ＨＵＡＷＥＩ

ＡＤＳ３﹒０、華為鴻蒙座艙ＨａｒｍｏｎｙＳｐａｃｅ等全新一代先鋒科技，都將在合作車型

上搭載。



８﹒ 上海市政府面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂．上海」服務消費券，總額

５億元，按照各領域消費佔比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲３﹒６億元、住宿

９０００萬元、電影３０００萬元、體育２０００萬元，自９月底起至年底分兩階段發放。

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