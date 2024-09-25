《鍾之日記》恒指滬指升勢緩，藥明系有喜有憂

《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



雖然美國消費者信心大降，隔夜美股仍高收，美儲減息預期再趨穩固，港股在上日收復萬九

點後今早開市即升５９１點，但隨著Ａ股升幅收窄，恒指升幅亦縮，全日收報１９１２９，升

１２８點或０﹒７％，創４個月收市高。主板成交超過２５４８億元。



＊二千九企不穩，Ａ股升勢放緩＊



在政策「組合拳」傾力救市之下，滬深股市第二日走出上漲行情，不過凌厲升勢已現後勁不

繼，三大指數早盤均升超３％，但午後全線明顯放緩，開市即衝上二千九的滬綜指最後全日收升

１﹒１６％，報２８９６﹒３１點，二千九點得而復失。深成指、創業板指則分別收升１﹒２％

及１﹒６％。多元金融、保險、鋼鐵及旅遊股升幅居前。

資金趁機解套，兩市成交高達１１５７４億元人民幣，為今年４月２９日以來最多，較上日

大升１９％。上周三（１８日）到期的５９１０億中期借貸便利（ＭＬＦ）今日如期續作，人行

縮量進行３０００億人民幣操作，並且利率下調３０基點至２％。

人行雖然轉向採取更積極的寬鬆政策，但市場有觀點認為，目前經濟的主要問題不是流動性

不足，只有通過提高養老金等把錢放進老百姓口袋的財政政策，才能解決消費者信心疲軟的問題

。



＊生物法區別對待，藥明系一升一跌＊



傳媒引述美國國會網站更新的《生物安全法》修正案文件，文件顯示藥明生物

（０２２６９）已經從草案除名，但藥明康德（０２３５９）、華大基因、華大智造及其子公司

Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｅｎｏｍｉｃｓ依舊在列。另外，該方案擬更名為《禁止外國取得美國基

因資訊法》，並將聚焦人類資料相關業務。

藥明生物股價應聲上漲，曾升逾一成、高見１４﹒２元，為今年５月以來盤中新高，惟升幅

逐漸收窄，最終漲４﹒２％。藥明康德走勢反覆，早盤下挫、午後曾隨藥明生物倒升，惟收市前

再轉跌，全日挫２﹒３％。

早前美參議院軍事委員會公布了參議院版本２０２５財年國防授權法案（ＮＤＡＡ），其中

納入９３項修正案，但不包含《生物安全法》相關提案。有市場分析指，《生物安全法》今年通

過機會降低。



＊人行親自呵護Ａ股，中資券商迎盛宴＊



為提振中國股市，人民銀行出大招，創設新的政策工具呵護Ａ股，一是創設證券、基金、保

險公司互換便利，首期操作規模５０００億元人民幣，未來可擴大規模；二是創設專項再貸款，

引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。人民銀行將向商業銀行發放再

貸款，提供的資金支持比例是服務再貸款利率１﹒７５％，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會

加０﹒５個百分點，也就是２﹒２５％，首期是３０００億人民幣。

交銀國際發表報告直指，人行這兩項舉措是中國股市定向寬鬆版。不過，需要強調的是，現

行《人民銀行法》規定，人行不得直接向非銀金融機構提供貸款，因此證券、基金、保險公司互

換便利採用的是以券換券的方式，並不會擴大基礎貨幣。

人行親自下場支持Ａ股，無疑提振了投資者情緒，Ａ股昨日大漲，不過今日升勢略顯疲態，

但成交突破萬億，是為今年４月２９日以來最多，中資券商股自然受落，中金公司

（０３９０８）漲４％，廣發證券（０１７７６）升３％，中信證券（０６０３０）及中信建投

證券（０６０６６）升約２％，中國銀河（０６８８１）升１﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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