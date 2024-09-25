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AH股新聞

25/09/2024 17:00

《鍾之日記》恒指滬指升勢緩，藥明系有喜有憂

　　《鍾之日記》９月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　雖然美國消費者信心大降，隔夜美股仍高收，美儲減息預期再趨穩固，港股在上日收復萬九
點後今早開市即升５９１點，但隨著Ａ股升幅收窄，恒指升幅亦縮，全日收報１９１２９，升
１２８點或０﹒７％，創４個月收市高。主板成交超過２５４８億元。
　
＊二千九企不穩，Ａ股升勢放緩＊
　
　　在政策「組合拳」傾力救市之下，滬深股市第二日走出上漲行情，不過凌厲升勢已現後勁不
繼，三大指數早盤均升超３％，但午後全線明顯放緩，開市即衝上二千九的滬綜指最後全日收升
１﹒１６％，報２８９６﹒３１點，二千九點得而復失。深成指、創業板指則分別收升１﹒２％
及１﹒６％。多元金融、保險、鋼鐵及旅遊股升幅居前。
　　資金趁機解套，兩市成交高達１１５７４億元人民幣，為今年４月２９日以來最多，較上日
大升１９％。上周三（１８日）到期的５９１０億中期借貸便利（ＭＬＦ）今日如期續作，人行
縮量進行３０００億人民幣操作，並且利率下調３０基點至２％。
　　人行雖然轉向採取更積極的寬鬆政策，但市場有觀點認為，目前經濟的主要問題不是流動性
不足，只有通過提高養老金等把錢放進老百姓口袋的財政政策，才能解決消費者信心疲軟的問題

　
＊生物法區別對待，藥明系一升一跌＊
　
　　傳媒引述美國國會網站更新的《生物安全法》修正案文件，文件顯示藥明生物
（０２２６９）已經從草案除名，但藥明康德（０２３５９）、華大基因、華大智造及其子公司
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ依舊在列。另外，該方案擬更名為《禁止外國取得美國基
因資訊法》，並將聚焦人類資料相關業務。
　　藥明生物股價應聲上漲，曾升逾一成、高見１４﹒２元，為今年５月以來盤中新高，惟升幅
逐漸收窄，最終漲４﹒２％。藥明康德走勢反覆，早盤下挫、午後曾隨藥明生物倒升，惟收市前
再轉跌，全日挫２﹒３％。
　　早前美參議院軍事委員會公布了參議院版本２０２５財年國防授權法案（ＮＤＡＡ），其中
納入９３項修正案，但不包含《生物安全法》相關提案。有市場分析指，《生物安全法》今年通
過機會降低。
　
＊人行親自呵護Ａ股，中資券商迎盛宴＊
　
　　為提振中國股市，人民銀行出大招，創設新的政策工具呵護Ａ股，一是創設證券、基金、保
險公司互換便利，首期操作規模５０００億元人民幣，未來可擴大規模；二是創設專項再貸款，
引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。人民銀行將向商業銀行發放再
貸款，提供的資金支持比例是服務再貸款利率１﹒７５％，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會
加０﹒５個百分點，也就是２﹒２５％，首期是３０００億人民幣。
　　交銀國際發表報告直指，人行這兩項舉措是中國股市定向寬鬆版。不過，需要強調的是，現
行《人民銀行法》規定，人行不得直接向非銀金融機構提供貸款，因此證券、基金、保險公司互
換便利採用的是以券換券的方式，並不會擴大基礎貨幣。
　　人行親自下場支持Ａ股，無疑提振了投資者情緒，Ａ股昨日大漲，不過今日升勢略顯疲態，
但成交突破萬億，是為今年４月２９日以來最多，中資券商股自然受落，中金公司
（０３９０８）漲４％，廣發證券（０１７７６）升３％，中信證券（０６０３０）及中信建投
證券（０６０６６）升約２％，中國銀河（０６８８１）升１﹒７％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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