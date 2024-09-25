《Ａ股焦點》當代集團被申請破產重整，人福醫藥或迎新股東漲８％

《經濟通通訊社２５日專訊》人福醫藥（滬：６０００７９）公告，控股股東武漢當代科技

產業集團股份有限公司（以下簡稱當代集團）被債權人申請破產重整。武漢信用風險管理融資擔

保有限公司、天津晟曌律師事務所已向湖北省武漢市中級人民法院申請對當代集團進行重整。

大股東進入資產重整，人福醫藥控制權可能發生變動，人福醫藥今早大漲，現漲８﹒３２％

，報１８﹒４９元。

當代集團持有人福醫藥近３﹒８７億股份，佔公司總股本的２３﹒７０％。當代集團成立於

１９８８年，曾多次入選中國民營企業５００強、中國民營製造業５００強。成立３０多年以來

，公司涉及醫藥健康、旅遊、房地產、影視文化、金融等多個業務板塊，也曾經控股多家上市公

司，包括當代文體（滬：６００１３６）和三特索道（深：００２１５９），並曾經持有天風證

券（滬：６０１１６２）等金融機構的股權。

不過，當代集團的債務危機於２０２２年爆發。２０２２年４月，當代集團發行的２０１９

年度第一期中期票據發生實質性違約，進而引發後續一系列交叉違約。公開信息顯示，最近一年

，當代集團因債務問題涉及的訴訟和仲裁合計１６１起，標的金額合計約３２３﹒３億元（人民

幣．下同）。

目前，當代集團旗下還頗有價值的資產當屬人福醫藥。人福醫藥成立於１９９３年，是湖北

省醫藥工業龍頭企業。其為國內麻醉藥龍頭，止痛劑芬太尼市場佔有率高達８０％。２０２４年

上半年，人福醫藥實現營收１２８﹒６１億元，較上年同期增長３﹒８６％，實現歸屬上市公司

股東扣非淨利潤１０﹒８９億元，較上年同期增長１﹒６８％。（ｊｑ）

