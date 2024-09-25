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AH股新聞

25/09/2024 17:07

《打擊貪腐》光大集團唐雙寧貪污受賄逾１４００萬，一審開庭認罪

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧貪污、受賄
一案今日在河北省唐山市中級人民法院一審公開開庭審理。唐雙寧被控貪污、受賄逾１４００萬
元（人民幣．下同），當庭認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。
　　據唐山市人民檢察院起訴指控，唐雙寧於２００３年４月利用擔任中國人民銀行銀行監管一
司司長職務上的便利，將其保管、使用的價值３０１﹒５萬元公共財物據為己有。２０００年至
２０１７年，唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會黨委
委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，中國光大銀行股份有限公司黨委書記
、董事長等職務上的便利，為有關單位和個人在職務調整、貸款獲取等事項上提供幫助，直接或
者通過他人非法收受財物共計人民幣１１０２萬餘元。檢察機關提請以貪污罪、受賄罪追究唐雙
寧的刑事責任。
　
＊退休６年後受查，中紀委轟搞「雅腐」＊
　
　　６９歲的唐雙寧早年在建設銀行瀋陽市分行、人民銀行瀋陽市分行工作，１９９７年進入中
國人民銀行總行。２００３年，中國銀行業監督管理委員會組建成立，唐雙寧任銀監會副主席。
２００７年６月，唐雙寧離開銀監會，轉任中國光大集團總公司黨委書記、董事長。２０１４年
１２月，中國光大集團總公司由國有獨資企業改制為股份制公司，並更名為中國光大集團股份公
司，唐雙寧繼續任董事長、黨委書記，至２０１７年１２月卸任退休。
　　去年７月，中紀委國家監委通報唐雙寧受查；今年１月，唐雙寧被開除黨籍，同月被正式逮
捕。當時中紀委國家監委指，唐雙寧的問題包括弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不
力，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，縱容、默
許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「管
家式」服務；既想當官又想出名，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在
貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

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