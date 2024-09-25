【傾力救市】大摩：救市措施性質空前，Ａ股或跑贏新興市場

《經濟通通訊社２５日專訊》國新辦昨日舉行的發布會釋放了一系列重磅措施，涉及降準降

息、降存量房貸、首付比例及創設新工具支持Ａ股等。摩根士丹利股票策略師Ｌａｕｒａ

Ｗａｎｇ表示，鑒於一系列刺激措施的空前性質，對市場將有積極的影響。

摩根士丹利稱，「我們預計在岸Ａ股市場和離岸市場都會對這一系列措施做出積極反應，並

可能在短期內帶來戰術性反彈，甚至將跑贏整體新興市場。」

摩根資產管理則認為，金融政策連續出台，體現了對當前經濟形勢的積極應對。中國央行通

過降準、降息預期引導、降低存量房貸利率以及推出新貨幣政策工具等措施，旨在降低實體經濟

的融資成本，加強金融對實體經濟的支持，同時穩定資本市場，為經濟的高質量發展提供有力支

撐。

該行表示，當前Ａ股整體估值水平處於近十年相對低位，在國內經濟持續復甦的背景下，美

聯儲降息打開國內貨幣政策空間，結合財政政策下半年或加大力度，３０００億人幣超長期特別

國債下達，「兩新」政策全面啟動，市場有望企穩回升。

在經濟轉型和政策支持的雙重推動下，大摩認為這些政策將實現預期目標。Ａ股市場，特別

是代表新質生產力的戰略性新興產業，有望成為推動經濟持續增長的重要力量。（ｒｙ）

