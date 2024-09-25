《中國要聞》江蘇醫保局調查昆山虹橋醫院有無類似影像造假騙保

《經濟通通訊社２５日專訊》微信公眾號「人民網江蘇」今早發布消息稱，無錫虹橋醫院騙

保事件持續受到關注，昆山虹橋醫院上月被曝「最低消費」問題，兩家醫院背後是同一個大股東

和同一個法定代表人。

９月２３日，國家醫保局派出飛行檢查組進駐無錫虹橋醫院。２４日，由江蘇省醫保局牽頭

的調查專班已進駐昆山虹橋醫院，重點調查該院有無類似無錫虹橋醫院影像造假騙保的問題。

蘇州市醫保局副局長徐軍表示，調查專班於９月２２日中午進駐昆山虹橋醫院，通過大數據

等手段對放射影像資料做重點檢查，「僅分析兩個月的數據就要十幾個小時。」徐軍說，此次也

將對昆山虹橋醫院進行一次全面檢查。

８月初，網上曝出昆山虹橋醫院院方人員在醫生微信群聲稱「這個月再單體低於７０００元

（人民幣．下同），都滾蛋別做了」輿情風波。

８月２８日，昆山市衛健委發布通報稱，該院存在涉嫌未遵守相關診療規範、未按規定填寫

病歷資料、抗菌藥物使用不規範等違法違規行為，但沒有正面回應是否存在「７０００元最低消

費」問題。

９月５日，該院因「未嚴格遵守診療相關規範、常規等」被昆山市衛健委警告，並處以罰款

１１﹒３５萬元。

據內媒此前報道，近日，江蘇省無錫虹橋醫院的放射影像科醫生朱成剛實名反映，從去年開

始，醫院系統內出現了一些根本沒在他們科室做過影像檢查的患者病歷，他們既沒在醫院拍過片

子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裏卻有「根據影像做出的診斷」。放射影像科的

醫生懷疑醫院涉嫌偽造病歷騙取醫療保險。

資料顯示，無錫虹橋醫院和昆山虹橋醫院背後的集團均為上海美迪亞集團，該集團對外投資

了９家醫院。天眼查顯示，該集團旗下醫院曾數次因醫療損害責任糾紛被起訴，比如昆山虹橋醫

院有３起、無錫虹橋醫院有１起、深圳港龍醫院有１起、杭州天目山醫院有４起、上海閔行虹橋

醫院有５起等。（ｊｑ）

