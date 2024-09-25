  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2024 14:08

《神州金融》建設銀行：個人黃金定期積存起點金額上調至７００元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）今日發布公告
稱，自９月２７日９：１０起，建設銀行個人黃金積存業務定期積存起點金額（包括日均積存及
自選日積存）由６００元（人民幣．下同）上調至７００元。調整前已設置成功的定期積存計劃
將繼續執行，不受影響。
　　據《財聯社》報道，這也是繼農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）之後，下半年
第二家因為金價狂飆而不得不調整積存金起購點的國有大行。繼年內近２０次刷新歷史紀錄後，
今日上午現貨黃金再創歷史新高，觸及２６６４美元╱盎司關口。
　　９月１８日，農業銀行發文稱，將該行存金通２號的購買起點將調整為隨金價（閉市期間的
存金通買入價參考最近一個有效報價）浮動方式，交易遞增單位維持１０元不變。　
　　據了解，這已經是農業銀行和建設銀行在今年作出的二度調整。今年以來，已經有超１０家
大型銀行宣布上調積存金起購點，多集中在上半年。
　　建設銀行表示，後續不排除繼續調整積存金起購點。將持續關注黃金市場變動情況，適時對
上述起點金額及限額進行調整，具體調整情況將通過中國建設銀行官方網站等渠道另行發布。
　　建設銀行還給出了風險提示，稱近期國內外貴金屬價格波動加劇，市場風險提升。請客戶提
高個人黃金積存等貴金屬交易業務的風險防範意識，合理控制倉位，及時關注持倉情況和保證金
余額變化情況，理性投資。（ｊｑ）

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金