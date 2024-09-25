【傾力救市】金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至京廣等１８城

《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融監督管理總局２４日發布通知，擴大金融資產投資公

司股權投資試點範圍，由上海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢

、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等１８個城市。同時適當放寬股權

投資金額和比例限制。

根據《關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的通知》，對上海試點政策進行了調整

：一是適當放寬股權投資金額和比例限制。將金融資產投資公司表內資金進行股權投資的金額佔

公司上季末總資產的比例由原來的４％提高到１０％，投資單隻私募股權投資基金的金額佔該基

金發行規模的比例由原來的２０％提高到３０％。

二是進一步完善盡職免責和績效考核體系。指導金融資產投資公司按照股權投資業務規律和

特點，落實盡職免責要求，完善容錯糾錯機制，建立健全長周期、差異化的績效考核體系。

金融監管總局表示，將指導五家金融資產投資公司（工銀投資、農銀投資、中銀資產、建信

投資、交銀投資）認真落實相關政策措施，積極推動更多項目落地。同時，會同相關部門及時總

結經驗，不斷優化配套政策，繼續研究擴大試點城市範圍，切實推動試點工作取得實效。

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