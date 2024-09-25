  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2024 11:50

【傾力救市】交銀國際：人行新工具是股市定向寬鬆版，赤字率或升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》為提振中國股市，活躍資本市場，人民銀行出新招，創設新的
政策工具：一是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通
過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力；二是創設專項
再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。
　　交銀國際發表報告指，兩項工具類似於歐央行的ＬＴＲＯ與美聯儲的貼現窗口
ＤｉｓｃｏｕｎｔＷｉｎｄｏｗ政策工具，但又有所不同，歐央行的ＬＴＲＯ不是直接面向證券
、基金、保險，但是核心理念類似，即通過資產質押為金融機構提供流動性，歐洲央行向銀行提
供長期低息貸款，銀行則可以將其國債或其他高評級證券資產作為抵押；而美聯儲的貼現窗口則
是銀行可以通過資產質押（如國債或ＭＢＳ）向美聯儲獲取資金。
　
＊證券基金保險互換便利是以券換券，不會擴大基礎貨幣＊
　
　　報告指，人行這兩項舉措更類似於ＬＴＲＯ以及貼現窗口的中國股市定向寬鬆版。另外需要
強調的是現行《人民銀行法》規定，人行不得直接向非銀金融機構提供貸款，因此證券、基金、
保險公司互換便利採用的是以券換券的方式，並不會擴大基礎貨幣。
　　人行在當前時刻推出新政策工具，一方面有望提升非銀金融機構的融資能力、以及上市企業
回購、增持股票能力，有望為股市注入更多活力，從而提振資本市場信心，通過財富效應傳導，
改善居民收入預期。
　　交銀國際預計後續應有更多積極財政政策出爐，包括增發國債、提高赤字率等，從而促進內
需改善，並推動內外需更加均衡，完成全年經濟工作目標。（ｃｔ）

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金