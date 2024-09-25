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AH股新聞

25/09/2024 09:28

《Ａ股行情》刺激政策落實，滬指高開１﹒３４％衝上二千九

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國監管層昨推出超預期一攬子刺激政策，提振Ａ股創出逾四
年最大單日漲幅，滬深股市今早延續強勢，滬綜指高開１﹒３４％，開盤就衝上二千九，報
２９０１﹒４２點，深成指高開１﹒４２％，創業板指高開２﹒３２％。多元金融繼續領漲大市
，保險、券商、白酒股造好。
　　人行宣布下調存量房貸利率後，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）今日就啟動
統一批量調整，調整後的利率當日立即生效。據統計，目前６家國有銀行、９家股份制銀行以及
５家城商行在內的２０家國內系統重要性銀行，均已官宣存量房貸利率的調整細則。
　　中證監昨表示很快將就上市公司市值管理指引徵求意見，當晚就發布了《上市公司監管指引
第１０號－－市值管理（徵求意見稿）》，要求上市公司運用併購重組、現金分紅、股份回購等
方式提升投資價值。
　　市場對中國政府今輪救市行動的看法普遍正面，外資機構摩根士丹利預計在岸Ａ股市場和離
岸市場都會做出積極反應，並可能在短期內帶來戰術性反彈，甚至將跑贏整體新興市場。中金公
司研報指出，積極政策訊號出現有望提振投資者情緒，股市經歷昨日大漲後短期或有波折，但預
計反彈仍將持續。
　　另外，人行今日縮量續做３０００億元（人民幣．下同）ＭＬＦ操作，並且利率下調３０基
點至２％。今日同時進行１９６５億元１４天期逆回購，公開市場有５６８２億元逆回購到期，
即今日淨回籠３７１７億元。計及３０００億ＭＬＦ，公開市場淨回籠７１７億元。（ｒｙ）

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