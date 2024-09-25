《Ａ股行情》滬指等三大指數均升超３％，兩市成交逾５２００億元

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股升勢強勁，三大指數均升逾３％，滬綜指、深成指漲約
３﹒１％，創業板飆近４％，兩市成交額已超５２００億元人民幣。大金融、房地產、鋼鐵等方
向漲幅居前，Ａ股市場上漲個股逾５０００隻。（ｒｙ）
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25/09/2024 10:21
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