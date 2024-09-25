《Ａ股行情》滬綜指早盤收升１﹒７％，半日成交逼８０００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人行等三大監管機構昨聯手推出年內力度最大的政策組合拳，

包括降息降準、下調存量房貸利率及首付比等提振樓市消費計劃，以及新增貨幣政策工具支持股

市。中證監會後立即跟進發布上市公司市值管理徵求意見稿；今日建設銀行率先啟動批量下調存

量房貸利率工作。

招商證券分析師張夏等指出，本次發布的支持政策力度顯著超出市場預期，尤其是有較大「

真金白銀」支持資本市場的政策，預計發布會只是開始，隨著政策出台將持續改善風險偏好。



＊大金融風頭勁，傳媒股反彈＊



滬深三大指數齊高開，其後走勢凌厲，早盤紛紛升超３％，近午市收盤時升幅稍微收窄。滬

綜指重新站上二千九，半日收升１﹒７３％，報２９１２﹒６５點，深成指漲２﹒３６％，創業

板指漲２﹒６３％。

兩市成交放量大漲，半日交易額達７９５３億元（人民幣．下同），較上日（２４日）同時

段成交大升２７５３億元或５３％，今日全日成交有望超萬億。

板塊表現方面，多元金融延續強勢，指數半日飆逾６％。五礦資本（滬：６００３９０）、

中糧資本（深：００２４２３）、中航產融（滬：６００７０５）等漲停，建元信託

（滬：６００８１６）升７％，中油資本（深：０００６１７）升６％。隨著國慶黃金周臨近，

傳媒娛樂異軍突起，吉視傳媒（滬：６０１９２９）、中廣天擇（滬：６０３７２１）及華聞集

團（深：０００７９３）升停，上海電影（滬：６０１５９５）半日收升９﹒８％。（ｒｙ）

