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AH股新聞

25/09/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收升１﹒１６％二千九得復失，成交超１﹒１萬億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在力度超強的政策「組合拳」傾力救市之下，滬深股市第二日
走出上漲行情，不過凌厲升勢已現後勁不繼，三大指數早盤均升超３％，成交放量，但午後升幅
全線明顯放緩，開市即衝上二千九的滬綜指最後全日收升１﹒１６％，報２８９６﹒３１點，二
千九點得而復失。深成指、創業板指則分別收升１﹒２％及１﹒６％。
　　資金趁機解套，兩市交易額高達１１５７４億元（人民幣．下同），為今年４月２９日以來
最多，較上日大升１９％。上周三（１８日）到期的５９１０億中期借貸便利（ＭＬＦ）今日如
期續作，人行縮量進行３０００億操作，並且利率下調３０基點至２％。
　　人行雖然轉向採取更積極的寬鬆政策，但市場有觀點認為，其政策武器未瞄準經濟增長的頭
號敵人－－持續疲軟的消費需求。分析人士說，目前經濟的主要問題不是流動性不足，只有通過
提高養老金等把錢放進老百姓口袋的財政政策，才能解決消費者信心疲軟的問題。
　
＊大金融仍強，Ｓｏｒａ概念異軍突起＊
　
　　大金融板塊今日續強勢，五礦資本（滬：６００３９０）、南華期貨（滬：６０３０９３）
、中油資本（深：０００６１７）、中糧資本（深：００２４２３）紛紛升停。保險、鋼鐵及旅
遊股升幅居前。下跌方面，部分白酒股回吐，今世緣（滬：６０３３６９）、水井坊
（滬：６００７７９）、老白干酒（滬：６００５５９）等均跌２％。
　　據內媒報道，字節跳動正式宣告進軍ＡＩ視頻生成。字節跳動旗下火山引擎昨天在深圳舉辦
ＡＩ創新巡展，一舉發布了豆包視頻生成－ＰｉｘｅｌＤａｎｃｅ、豆包視頻生成－
Ｓｅａｗｅｅｄ兩款大模型，面向企業市場開啟邀測。
　　豆包大模型發布以來使用量爆發式增長。截至９月，豆包語言模型的日均ｔｏｋｅｎｓ使用
量超過１﹒３萬億，相比５月首次發布時猛增十倍，多模態數據處理量也分別達到每天５０００
萬張圖片和８５萬小時語音。字節進軍ＡＩ視頻生成領域，文生視頻賽道或再迎催化。Ｓｏｒａ
概念全日走強，福石控股（深：３０００７１）、電廣傳媒（深：０００９１７）升停，中文在
線（深：３００３６４）漲９％，果麥文化（深：３０１０５２）升８﹒９％，信雅達
（滬：６００５７１）升６％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４０１﹒５３　＋１﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８９６﹒３１　＋１﹒１６　　　　５１６６﹒９８　　
　　上證Ａ股指數　　３０３５﹒７７　＋１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８５３７﹒７３　＋１﹒２１　　　　６４０６﹒７３　　
　　深圳創業板指數　１６４１﹒５４　＋１﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４３﹒２７　　＋１﹒３２　　　　　２﹒６４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８９﹒４３　＋０﹒９８　　　　　１﹒２１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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