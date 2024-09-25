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AH股新聞

25/09/2024 17:37

《神州基金》易方達回應非法賣空香港股票等傳聞：已開展獨立調查

　　《經濟通通訊社２５日專訊》一則《是誰把易方達香港帶入火坑的？》郵件截圖今日在業內
引起廣泛關注。該郵件向中紀委、中國證監會等多個政府部門匿名舉報，指易方達香港子公司易
方達香港，利用境外平台從事多項違反基金行業從業準則的行為，有「五宗罪」。
　　易方達基金官網發布下款為「易方達資產管理（香港）有限公司」的聲明回應稱，市場上出
現一些有關易方達香港的不實及惡意指控，公司對此高度關注，第一時間啟動內審程序，並聘請
外部香港律師事務所就相關事項開展了獨立調查。對於任何惡意誹謗或故意傳播虛假信息的行為
，公司保留依法追究其法律責任的權利。
　　據了解，舉報信提到的相關問題主要有５個方面，包括易方達香港協助上海銀行隱瞞其投資
的境外重大虧損；向客戶提供高檔宴請及奢華禮物，違反廉潔紀律；漠視香港法律法規，胡亂修
改香港公募基金估值，嚴重損害基金持有人利益；自有資金違規操作，利益輸送，缺乏從業道德
；非法賣空香港上市股票，違反市場廉潔穩健。
　　前述聲明強調，易方達香港始終堅持合規經營、誠信為本的原則，嚴格遵守法律法規和行業
監管要求，確保各項業務運作的合規性。目前，公司各項業務運營正常，將繼續為客戶提供高質
量的金融服務。（ｊｑ）

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