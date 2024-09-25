《中國要聞》浙江市監部門開課提升主播素質，課程包括黨史教育

《經濟通通訊社２５日專訊》近期網紅主播屢屢失言，「香港美誠月餅」涉虛假宣傳一事更

令相關頭部主播深陷泥潭，三隻羊系列帳號自２１日起停播，「瘋狂小楊哥」更一個月內失去約

４００萬粉絲。據《澎湃新聞》報道，在直播大省浙江，省市場監管局為提升平台經濟勞動者素

養，打造了網絡主播職業「實訓營」，推出網絡「雲課堂」，強調要讓主播上好素質提升、合規

輔導「第一課」。

報道指，由該局指導，省網商協會與杭州市蕭山區市監局聯合主辦的主播「第一課」今日舉

行，導師由黨校老師、高校教授、監管部門專家、主播代表組成，課程內容包括黨史教育、中華

文化、合規營銷、選品規範以及直播技能，直播營銷企業相關負責人、政務與法務人員、運營人

員、主播達人等相關人員以線上線下相結合方式「上課」。



＊主播和ＭＣＮ機構負責人提出六方面倡議，強調堅守合規底線＊



其中，浙江省社會主義學院講師孫月沖在「第一課」中指出，主播在行使言論自由權利的同

時，也應承擔起相應的社會責任，尊重歷史，「傳遞正能量應當勿忘國恥」。此外，「第一課」

對網絡直播營銷合規要領及典型違法案例進行了解讀，強調從事網絡直播營銷要遵守「三個不得

」，即從事網絡直播營銷不得出現不良導向情形；從事網絡直播營銷不得出現欺騙、誤導消費者

情形；從事網絡直播營銷不得出現不正當競爭等情形。

參訓主播和ＭＣＮ機構負責人則攜手發出六方面倡議：

一是要堅定思想信念，把好正確政治方向、輿論導向和價值取向，維護國家和民族的尊嚴、

榮譽和利益；

二是要堅守合規底線，嚴格遵守法律法規，堅決不踩道德底線、不碰法律紅線，加強自我約

束和自我管理；

三是要堅持健康格調，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，打造有特色、有亮點以及有

正能量的網紅品牌；

四是要恪守商務誠信，維護公平競爭，嚴把產品、服務質量關，抵制造假行為，保護消費者

合法權益，愛護未成年人身心健康；

五是要完善主體自治，規範直播行為，加強行業自律，自覺接受監督，拓展交流合作，深耕

創新共贏；

六是要積極承擔社會責任，永懷公利公義之心，發揮好榜樣示範作用，共同涵養好綠色直播

生態。（ｓｌ）

