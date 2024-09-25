《中國要聞》上海大派５億消費券，函蓋餐飲、住宿、電影、體育

《經濟通通訊社２５日專訊》上海市政府近期審議通過《我市服務消費券發放方案》，決定

面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂．上海」服務消費券，總額５億元（人民幣．

下同），按照各領域消費佔比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲３﹒６億元、住宿

９０００萬元、電影３０００萬元、體育２０００萬元，自９月底起至年底分兩階段發放。

上海發改委總經濟師魏陸今日在上海市政府新聞辦的新聞通氣會上介紹，本輪服務消費券採

用「樂．上海」系列名稱，四類消費券分別稱為「樂品上海」餐飲消費券、「樂遊上海」住宿消

費券、「樂影上海」電影消費券、「樂動上海」體育消費券。其中，餐飲、住宿消費券按消費金

額從低到高分為四檔：餐飲消費券券面規則為滿３００減５０、滿５００減１００、滿８００減

２００、滿１０００減３００，住宿消費券券面規則為滿３００減５０、滿６００減１３０、滿

９００減２２０、滿１２００減３００。電影消費券每張電影票可抵用２０元或３０元的消費券

。體育消費券通用消費券面額從滿１０減５到滿２００減８０分為６檔，另發放游泳、羽毛球、

冰雪運動等專項券。

四類消費券均採用「先到先得」方式領取。餐飲、住宿消費券通過３家支付平台每周發放，

電影消費券通過貓眼、淘票票兩個票務平台每天發放，體育消費券通過現有體育消費券配送信息

平台「來滬動亅健身地圖」每天發放。餐飲、住宿、體育消費券自發放之日起７天內有效，電影

消費券自領用之時起２４小時有效。位置信息定位在上海的用戶可領取餐飲、電影、體育消費券

，領取住宿消費券的用戶無須通過位置信息校核。（ｓｌ）

