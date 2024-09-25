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AH股新聞

25/09/2024 10:01

《中國要聞》粵警搗逾百個藉ＦａｃｅＴｉｍｅ詐騙犯罪集團拘千人

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，廣東省公安廳針對利用蘋果手機
ＦａｃｅＴｉｍｅ功能實施詐騙案件多發的情況，自今年３月以來，在全國範圍內發起針對此類
新型犯罪的規模性打擊行動，共打掉詐騙團夥１２７個，抓獲犯罪嫌疑人１０５６名，有效遏制
該類犯罪蔓延趨勢。
　　ＦａｃｅＴｉｍｅ是蘋果手機ｉＯＳ系統內置的通話視頻軟件，一方只需知道對方手機號碼
或Ａｐｐｌｅ　ＩＤ，即可撥來視頻通話。警方表示，因ＦａｃｅＴｉｍｅ通話依託於網絡，可
躲避通信運營商監管，且內地蘋果手機用戶不常用ＦａｃｅＴｉｍｅ，其通話界面與普通電話類
似，接通後的視頻場景具有迷惑性，詐騙分子正是利用這些特點實施虛假徵信、冒充公檢法、冒
充客服等類型詐騙。
　　從警方通報的典型案例可見，詐騙團夥採取公司化運作模式，並有專業團隊提供通話技術支
撐，其中在今年３月的「鏟詐４號」集群戰役中，廣州、深圳、佛山、韶關等１５個地市警方對
利用蘋果手機ＦａｃｅＴｉｍｅ實施詐騙產業鏈條開展統一收網打擊，成功抓獲犯罪嫌疑人
１５６名。在隨後的深度打擊中，廣州警方又成功打掉一個成員遍布全國多地的特大詐騙團夥，
抓獲包含指揮開工、設備代掛、帳號出租等多個環節在內的犯罪嫌疑人４３４名，核破全國詐騙
案件８９０宗，涉案金額約６０００萬元人民幣，實現了對該類犯罪團夥的全鏈條打擊。深圳、
河源、惠州、中山等地警方也成功搗毀一批犯罪窩點。
　　警方提醒，蘋果手機用戶需謹慎接聽ＦａｃｅＴｉｍｅ通話，如平時沒有使用需求，可以關
閉該功能。請勿隨意接聽陌生人的視頻請求，並切記不能開啟屏幕共享。（ｓｌ）

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