【聚焦數據】首８月廣東工業增加值增５％，工業機器人產量增三成

《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省統計局公布，１－８月，廣東全省規模以上工業增加值
２﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒０％，弱於全國水平的５﹒８％。分門類看，採
礦業增加值增長３﹒９％，製造業增長５﹒１％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長
７﹒２％。
重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１６﹒９％，拉動全省規模以
上工業增長３﹒９個百分點；電氣機械和器材製造業增長３﹒１％，增速比１－７月提高０﹒１
個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業增長１０﹒０％，化學原料和化學製品製造業增長
４﹒１％，電力、熱力生產和供應業增長６﹒８％。
高技術產品產量保持快速增長，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量分別增
長２５﹒０％、１７﹒４％、２７﹒７％、３３﹒７％。
＊商品房銷售面積降幅收窄至２８﹒５％＊
１－８月，全省固定資產投資同比下降２﹒９％。扣除房地產開發投資，固定資產投資增長
４﹒４％。設備更新效果持續顯效，設備工器具投資增長２２﹒６％，其中工業設備工器具購置
投資增長２３﹒６％。工業投資增長１１﹒６％，其中工業技改投資增長１２﹒４％，製造業投
資增長１２﹒１％。
新動能投資快速增長，先進製造業投資增長１４﹒２％，其中裝備製造業投資增長
１７﹒７％；高技術製造業投資增長１７﹒２％，其中電子及通信設備製造業投資增長
２１﹒９％。基礎設施投資下降０﹒７％，其中，鐵路運輸業投資增長１３﹒６％，電力、熱力
生產和供應業投資增長７﹒１％，清潔能源投資增長１０﹒１％。房地產開發投資下降
１７﹒５％，商品房銷售面積下降２８﹒５％，降幅比１－７月收窄０﹒６個百分點。
＊社會消費品零售總額逾３萬億增０﹒８％＊
１－８月，全省社會消費品零售總額３﹒１２萬億元，同比增長０﹒８％。按經營單位所在
地分，城鎮市場消費品零售額增長０﹒４％，鄉村市場零售額增長３﹒９％。按消費類型分，商
品零售、餐飲收入分別增長０﹒５％、３﹒０％。基本生活類和部分消費升級類商品零售增長較
快，限額以上單位糧油、食品類、飲料類、煙酒類、日用品類商品零售額分別增長１０﹒８％、
８﹒７％、３﹒１％、３﹒８％；體育、娛樂用品類，化妝品類分別增長８﹒２％、７﹒４％。
限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比增長３﹒５％，增速比限額以上單位商品零售快
５﹒７個百分點。
１－８月，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，漲幅與１－７月持平。８
月份，ＣＰＩ同比持平。（ｓｌ）
【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇