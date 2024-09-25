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25/09/2024 10:22

《中國要聞》解放軍火箭軍向太平洋成功發射一枚洲際彈道導彈

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國國防部宣布，９月２５日８時４４分，中國人民解放軍火
箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射１發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海
域。國防部強調，此次導彈發射是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任
何特定國家和目標。
　　而據《新華社》報道，此次導彈發射有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目
的。中方提前向有關國家作了通報。（ｓｌ）
　

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