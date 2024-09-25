《中國要聞》解放軍火箭軍向太平洋成功發射一枚洲際彈道導彈

《經濟通通訊社２５日專訊》中國國防部宣布，９月２５日８時４４分，中國人民解放軍火

箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射１發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海

域。國防部強調，此次導彈發射是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任

何特定國家和目標。

而據《新華社》報道，此次導彈發射有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目

的。中方提前向有關國家作了通報。（ｓｌ）



