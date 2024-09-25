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AH股新聞

25/09/2024 11:25

《中國要聞》陌陌用戶花五千抽盲盒被拒發應得收益，轟涉誘導消費

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在美國上市的內地知名陌生人社交軟件陌陌（ＭＯＭＯ），近
期因無法兌現所推出的「盲盒抽獎」活動禮品，觸怒眾多消費者。內媒《新浪科技》更引述案例
和律師稱，陌陌此次活動或構成開設賭場罪，而買家則構成賭博違法行為。
　　報道指，多名消費者投訴，在陌陌９月上旬推出的名為「禮物收藏大師」的抽獎活動中，自
己受誘導花費數千元（人民幣．下同）甚至數萬元抽獎，但在抽到高於本金的禮品後，陌陌卻以
系統出錯為由撤銷了自己的獎品，且至今未能如數返還用於抽獎的資金。
　　據介紹，該活動分初級、中級、高級三種水晶球禮物，高級水晶球１９﹒９元一個，會隨機
刷出價值不等的禮物，湊齊一套禮物可以抽一次獎，獎池裏的大獎價值１８８８元。其中一名消
費者王某就花費３５８﹒２元買水晶球抽這些盲盒，然後刷出價值１６１０元的禮物，而且與好
友互刷後台可以提現約６５０元。王某見此於是加大投入，前後花費近５０００元，並獲得價值
上萬元的提現權益。不過，到９月中旬，陌陌忽然以系統出錯為由，沒收了王某應得的禮物收益
，僅退還約８０％陌陌幣予王某。
　
＊律師指盲盒禮物兌換現金玩法涉犯賭博罪行＊
　
　　報道又指，根據實測發現，陌陌平台上存在多種盲盒抽獎遊戲，例如在直播間遊戲中心通過
時空門、消消樂以及心動扭蛋機等項目，均有機會抽到「天選大獎」。而在主播在收到相應禮物
後，將收到４０％的虛擬禮物收益提成，該部分提成可以提現。
　　報道引述河北厚諾律師事務所律師、北京電視台《律師幫幫忙》欄目嘉賓雷家茂表示，如果
通過抽盲盒活動抽中的禮品，能通過平台系統兌換成現金，利用網絡遊戲開展兌現服務，就構成
開設賭場罪。
　　今年３月，甘肅警方搗破一宗案值超１﹒１億元的網絡盲盒涉賭案件時，曾對新型網絡盲盒
涉賭案件解釋：涉案商家積極構建「公開下注、概率玩法、籌碼兌換」的賭博閉環，以盲盒玩偶
為賭具，以積分形式關聯下注金額，且明顯「以小博大」；而買家明知內幕卻依舊購買盲盒、參
與抽獎，視同下注購買籌碼進行賭博，涉案商家構成開設賭場罪，買家則構成賭博違法行為。
（ｓｌ）

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