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AH股新聞

25/09/2024 11:34

【聚焦數據】去年中國對外直接投資佔全球逾一成，連續１２年第三

　　《經濟通通訊社２５日專訊》商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《２０２３年
度中國對外直接投資統計公報》，指２０２３年中國對外直接投資主要呈現以下特點：
　　一是投資規模繼續保持世界前列。２０２３年，中國對外直接投資流量１７７２﹒９億美元
，較上年增長８﹒７％，佔全球份額的１１﹒４％，較上年提升０﹒５個百分點，連續１２年列
全球前三，連續八年佔全球份額超過一成。２０２３年末，中國對外直接投資存量２﹒９６萬億
美元，連續七年排名全球前三。
　　二是境外企業覆蓋全球超過８０％的國家和地區。截至２０２３年底，中國境內投資者共在
全球１８９個國家和地區設立境外企業４﹒８萬家，其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企
業１﹒７萬家。２０２３年，多數境外企業盈利或持平。
　　三是投資領域持續多元，近八成投向四大領域。２０２３年，中國對外直接投資涵蓋了國民
經濟的１８個行業門類，其中流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融四個領域的投資佔全
年總量近八成。對建築業、信息傳輸╱軟件和信息技術服務業投資增長較快，增速分別為
９７﹒２％、３４﹒９％。
　
＊去年對非洲投資近４０億美元，為上年的２﹒２倍＊
　
　　四是對亞洲和非洲投資快速增長，對共建「一帶一路」國家直接投資增長三成。２０２３年
，中國對外直接投資近八成流向亞洲，比上年增長１３﹒９％，其中對東盟投資２５１﹒２億美
元，增長３４﹒７％。對非洲投資３９﹒６億美元，是上年的２﹒２倍。２０２３年，對共建「
一帶一路」國家直接投資４０７﹒１億美元，較上年增長３１﹒５％，佔當年對外直接投資流量
的２３％。
　　五是互利共贏效果顯著，對世界經濟貢獻日益凸顯。２０２３年，對外投資帶動中國貨物進
出口２７３１億美元，增長６﹒４％，佔同期中國貨物進出口總值的４﹒６％，境外企業實現銷
售收入３﹒５萬億美元，向投資所在地納稅７５３億美元，年末境外企業員工總數近４３０萬人
，其中六成為外方員工。（ｓｌ）

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