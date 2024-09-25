【聚焦數據】去年中國對外直接投資佔全球逾一成，連續１２年第三

《經濟通通訊社２５日專訊》商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《２０２３年

度中國對外直接投資統計公報》，指２０２３年中國對外直接投資主要呈現以下特點：

一是投資規模繼續保持世界前列。２０２３年，中國對外直接投資流量１７７２﹒９億美元

，較上年增長８﹒７％，佔全球份額的１１﹒４％，較上年提升０﹒５個百分點，連續１２年列

全球前三，連續八年佔全球份額超過一成。２０２３年末，中國對外直接投資存量２﹒９６萬億

美元，連續七年排名全球前三。

二是境外企業覆蓋全球超過８０％的國家和地區。截至２０２３年底，中國境內投資者共在

全球１８９個國家和地區設立境外企業４﹒８萬家，其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企

業１﹒７萬家。２０２３年，多數境外企業盈利或持平。

三是投資領域持續多元，近八成投向四大領域。２０２３年，中國對外直接投資涵蓋了國民

經濟的１８個行業門類，其中流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融四個領域的投資佔全

年總量近八成。對建築業、信息傳輸╱軟件和信息技術服務業投資增長較快，增速分別為

９７﹒２％、３４﹒９％。



＊去年對非洲投資近４０億美元，為上年的２﹒２倍＊



四是對亞洲和非洲投資快速增長，對共建「一帶一路」國家直接投資增長三成。２０２３年

，中國對外直接投資近八成流向亞洲，比上年增長１３﹒９％，其中對東盟投資２５１﹒２億美

元，增長３４﹒７％。對非洲投資３９﹒６億美元，是上年的２﹒２倍。２０２３年，對共建「

一帶一路」國家直接投資４０７﹒１億美元，較上年增長３１﹒５％，佔當年對外直接投資流量

的２３％。

五是互利共贏效果顯著，對世界經濟貢獻日益凸顯。２０２３年，對外投資帶動中國貨物進

出口２７３１億美元，增長６﹒４％，佔同期中國貨物進出口總值的４﹒６％，境外企業實現銷

售收入３﹒５萬億美元，向投資所在地納稅７５３億美元，年末境外企業員工總數近４３０萬人

，其中六成為外方員工。（ｓｌ）

