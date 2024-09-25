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AH股新聞

25/09/2024 12:15

【人行操作】官媒：ＭＬＦ與逆回購分開公布，體現與政策利率差異

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行今日下調ＭＬＦ（中期借貸便利）利率３０個基點至
２％，人行主管媒體《金融時報》發文稱，「這是昨日央行行長潘功勝在新聞發布會宣布近期將
降準、降息的安排後，第一個下行的市場化利率」，並指以往ＭＬＦ操作結果與當天公開市場逆
回購操作合併發布，此次ＭＬＦ操作「另起爐灶」並提前發布在中期借貸便利欄目下，進一步體
現與政策利率－－７天期逆回購操作利率的差異，推動ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具的定位

　
＊首公布ＭＬＦ投標價格，提高操作透明度＊
　
　　《金融時報》並提到，人行首次公布ＭＬＦ投標價格，操作透明度進一步提高。這反映了不
同機構對於中長期資金需求的差異，也與人行行長潘功勝在６月陸家嘴論壇講話中提到的「提高
貨幣政策透明度」一脈相承。
　　人行今早８時３０分公告稱，今日開展３０００億元（人民幣．下同）ＭＬＦ操作，期限一
年，最高投標利率２﹒３０％，最低投標利率１﹒９０％，中標利率２﹒００％。操作後，
ＭＬＦ餘額為６８７８０億元。今日ＭＬＦ操作規模較本月１５日到期的５９１０億元減少約一
半，利率則較前一次的２﹒３％下降３０個基點。
　　隨後人行在９時２０分公告，今日開展了１９６５億元１４天逆回購操作，利率持平
１﹒８５％。因今日有５６８２億元逆回購到期，加上稍早開展的３０００億元ＭＬＦ操作，全
口徑計今日淨回籠７１７億元。（ｓｌ）

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