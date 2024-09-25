【俄烏開戰】王毅出席聯合國安理會烏克蘭問題高級別會議提三主張

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部長王毅２４日在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭

問題高級別會議，就烏克蘭問題提出三點主張：增強降溫局勢的危機感、增強勸和促談的責任感

、增強管控外溢的緊迫感，重申對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。

王毅表示，向戰場輸送武器越多，停火目標越難實現。各方應摒棄冷戰對抗思維，為局勢降

溫發揮建設性作用，為早日停火止戰創造必要條件。近期國際上勸和促談的呼聲進一步增多，越

來越多「全球南方」國家也為此聯合起來，積極為爭取和平營造氣氛、積累條件。國際社會要把

握當前契機，形成勸和促談的合力。

王毅又強調，任何一方都不能以危機為由，濫施非法單邊制裁，打壓正常經貿往來，更不能

借機割裂世界，製造封閉排他的各種集團。中方呼籲國際社會就能源、金融、貿易、糧食安全以

及保護油氣管道等關鍵基礎設施等加強合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護發展中

國家正當權益和發展空間。

此外，王毅重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，中國始終站在和平一邊。

中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內的各方保持接觸，堅持不懈勸和促談，為凝聚各方共識、推動政

治解決烏克蘭危機發揮了應有作用。任何在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責、攻擊抹黑的做法都是

不負責任的，也是不會得逞的。（ｓｌ）

