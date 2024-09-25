  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2024 13:46

【俄烏開戰】王毅出席聯合國安理會烏克蘭問題高級別會議提三主張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部長王毅２４日在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭
問題高級別會議，就烏克蘭問題提出三點主張：增強降溫局勢的危機感、增強勸和促談的責任感
、增強管控外溢的緊迫感，重申對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。
　　王毅表示，向戰場輸送武器越多，停火目標越難實現。各方應摒棄冷戰對抗思維，為局勢降
溫發揮建設性作用，為早日停火止戰創造必要條件。近期國際上勸和促談的呼聲進一步增多，越
來越多「全球南方」國家也為此聯合起來，積極為爭取和平營造氣氛、積累條件。國際社會要把
握當前契機，形成勸和促談的合力。
　　王毅又強調，任何一方都不能以危機為由，濫施非法單邊制裁，打壓正常經貿往來，更不能
借機割裂世界，製造封閉排他的各種集團。中方呼籲國際社會就能源、金融、貿易、糧食安全以
及保護油氣管道等關鍵基礎設施等加強合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護發展中
國家正當權益和發展空間。
　　此外，王毅重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，中國始終站在和平一邊。
中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內的各方保持接觸，堅持不懈勸和促談，為凝聚各方共識、推動政
治解決烏克蘭危機發揮了應有作用。任何在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責、攻擊抹黑的做法都是
不負責任的，也是不會得逞的。（ｓｌ）

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰25/09/2024 13:44  《Ａ股行情》滬指午後升幅略收窄至１﹒６％，創業板指漲２﹒４％

其他AH股新聞
More

25/09/2024 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

25/09/2024 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

25/09/2024 13:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金