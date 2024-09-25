《中國要聞》足協：球會須年底解決欠薪，否則明年無法入職業聯賽

《經濟通通訊社２５日專訊》據《北青體育》消息，今日下午，中國足協競賽部門通過線上

方式，召集國內三級職業聯賽俱樂部負責人，舉行了「２０２５賽季職業聯賽准入工作會」。中

國足協競賽部門相關負責人特別強調，各級俱樂部必須最晚於今年１２月下旬解決全部欠薪欠債

問題，否則俱樂部將無法獲得新賽季相應級別職業聯賽准入資格。



＊被終身「禁足」球員曝被長期欠薪，為生活唯有收錢打假波＊



據了解，很多俱樂部難以維持正常運作，常常拖欠球員工資，甚至有些俱樂部通過虛假准入

手續欺騙足協。９月１０日，中國足協公布重磅罰單，４３人被終身「禁足」（禁止在國內從事

任何與足球有關活動），１７人被「禁足」５年。在「禁足」名單公布後，多名被「禁足」人員

密集發聲，認罪認罰之餘，集中揭露了自己涉案前中國足壇的欠薪情況。

其中，被終身「禁足」的原江西北大門、現無錫吳鈎球員楊文吉在社交媒體透露，從

２０２２年４月加盟江西北大門到當年１２月１７日，他僅收到了４筆薪資共３８８５２元（人

民幣．下同），這與俱樂部承諾的月薪１２０００元、全隊單場贏球獎金１０萬元相去甚遠。

楊文吉表示，當時低級別聯賽球隊欠薪是普遍現象，「那一年我的孩子出生後沒多久我就感

到很焦慮了，我也３０多歲了，需要養家糊口。說實話，除了踢球我甚麼都不會。」於是，楊文

吉為了４萬元走上打假球之路。

比楊文吉更早加入江西北大門的孫冬，因收受２４０００元同樣被處以終身「禁足」。他表

示，俱樂部從２０２１年開始欠薪，共有１６個月沒有發錢，自己並沒有奢望通過那筆「黑錢」

發家致富，只是想著能夠解決一下房貸，而不是再伸手向爸媽要。

《北青體育》點評表示，在「欠薪」已作為普遍現象，嚴重破壞國內職業聯賽健康運行、損

害職業聯賽形象的情況下，中國足協在治理此類亂象的問題上，已容不得俱樂部「討價還價」。

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