《中國要聞》江蘇組建２０個檢查組現場檢查無錫醫保定點醫藥機構

《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》最新消息，在國家醫保局指導下，江蘇省醫保局

已聯合江蘇省衛生健康委抽調１２０多名人員組成２０個省級監督檢查組，進駐無錫醫保定點醫

藥機構開展現場檢查。

９月２１日，無錫虹橋醫院涉嫌欺詐騙保相關情況被披露後，引起社會廣泛關注。９月２３

日起，江蘇省醫保局聯合江蘇省衛生健康委，從全省各地抽調１２０多名人員，組成２０個省級

監督檢查組，對無錫市相關醫保定點醫藥機構開展現場檢查。檢查組成員包括醫保部門、衛健部

門的工作人員以及醫療機構的專業人員。

據江蘇省醫保局有關負責人介紹，此次專項檢查對象主要是依據大數據分析獲得的線索、受

理的舉報線索，並結合國家醫保局下發的線索，抽取無錫市一批定點醫藥機構開展現場檢查。主

要目的是規範醫療服務行為，維護醫保基金使用安全，依法查處違法使用醫保基金的行為。

此次檢查將檢查定點醫藥機構納入基本醫療保險支付範圍的醫藥服務行為和醫藥費用。重點

檢查誘導、協助他人冒名或虛假就醫購藥；虛構醫藥服務項目，重復收費、超標准收費、分解項

目收費；串換藥品、醫用耗材、診療項目和服務設施；提供虛假證明材料，串通他人虛開費用單

據以及其他騙取醫保基金支出的行為。

據此前報道，近日，江蘇省無錫虹橋醫院的放射影像科醫生朱成剛實名反映，從去年開始，

醫院系統內出現了一些根本沒在他們科室做過影像檢查的患者病歷，他們既沒在醫院拍過片子，

也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裏卻有「根據影像做出的診斷」。放射影像科的醫生

懷疑醫院涉嫌偽造病歷騙取醫療保險。目前，該醫院已停業，法定代表人、院長等１５名涉案人

員已被公安機關依法採取刑事強制措施。（ｊｑ）

