【大國博弈】澳洲財長本周四訪華，與鄭柵潔主持中澳戰略經濟對話

《經濟通通訊社２５日專訊》國家發改委公布，經中澳雙方商定，澳洲財長查默斯將於９月
２６至２７日（周四至五）訪華。發改委主任鄭柵潔將與查默斯共同主持召開第四次中澳戰略經
濟對話。
中澳關係近期回暖，中國對澳洲的貿易限制幾乎全部撤銷，但對澳洲龍蝦的進口限制仍未放
開。不過澳洲貿易部長法雷爾上周表示，根據其參與的所有相關討論，相信中國可能在聖誕節前
撤銷對進口澳洲岩龍蝦（Ｒｏｃｋ Ｌｏｂｓｔｅｒ）的貿易壁壘。（ｓｌ）
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25/09/2024 14:36
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２６至２７日（周四至五）訪華。發改委主任鄭柵潔將與查默斯共同主持召開第四次中澳戰略經
濟對話。
中澳關係近期回暖，中國對澳洲的貿易限制幾乎全部撤銷，但對澳洲龍蝦的進口限制仍未放
開。不過澳洲貿易部長法雷爾上周表示，根據其參與的所有相關討論，相信中國可能在聖誕節前
撤銷對進口澳洲岩龍蝦（Ｒｏｃｋ Ｌｏｂｓｔｅｒ）的貿易壁壘。（ｓｌ）
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