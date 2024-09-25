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AH股新聞

25/09/2024 14:36

【歐盟加稅】王毅見法國總統外事顧問，冀歐方展誠意解決貿易糾紛

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外長王毅當地時間２４日在紐約出席聯合國大會期間會見
法國總統外事顧問博納。王毅表示，保護主義不利於歐洲提升競爭力，打貿易戰不符合雙方利益
。希望歐方展現誠意，同中方認真磋商，以雙方均可接受的方式解決貿易糾紛。
　　王毅並指，中國致力於進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，歡迎法方抓住機遇，進
一步深化拓展兩國互利合作。
　　博納表示，歐中完全可以通過協商解決分歧，努力避免貿易戰，稱法國堅持戰略自主，致力
建設強大的歐洲，而世界也需要一個強大的中國。博納又指，法方願同中方加強在人工智能、海
洋等領域的合作，繼續擴大雙向投資。
　
＊法國外長稱法國和歐盟都不願同中國打貿易戰＊
　
　　王毅同日還會見了法國外長巴羅。王毅表示，貿易戰沒有贏家，希望法國和歐盟同中方一道
抵制保護主義，維護市場規則，妥善處理貿易糾紛。中法雙方要繼續堅持相互尊重、合作共贏、
交流互鑑，推動中法關係不斷結出新的碩果。中方願同法方保持高層交往，加強溝通協調、深化
務實合作。中方願同法方加強多邊協作，也希望法方積極呼應中方提出的重大多邊理念主張。
　　巴羅表示，經濟全球化、開放式合作對法國和歐洲至關重要，保護主義不符合他們的利益，
又指法國和歐盟都不願同中國打貿易戰，希望找到實現公平貿易的辦法。巴羅並稱，法方始終堅
持一個中國原則，致力於加強對華合作，並願同中方加強合作，維護全球的和平穩定。（ｓｌ）

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