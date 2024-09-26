《駐京專電》就業形勢嚴峻，中央發文要把充分就業作發展優先目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》內地就業形勢嚴峻，８月全國城鎮調查失

業率５﹒３％，為半年高位。８月不含在校生的１６－２４歲青年失業率創１８﹒８％新高，較

７月擴大１﹒７個百分點，為去年１２月開始發布分年齡組失業率以來該年齡組別的最高水平。

中共中央、國務院２５日發布發布「關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見」，

部署拓展高校畢業生等青年就業成才渠道、保障平等就業權利等二十四條舉措。官媒指這是新時

代以來，首次從中央層面出台的促就業指導性文件。

《意見》強化宏觀調控就業優先導向。把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標，納入

國民經濟和社會發展規劃，促進財政、貨幣、產業、價格、就業等政策協同發力，提高發展的就

業帶動力。健全就業影響評估機制，重大政策制定、重大項目確定、重大生產力布局要同步開展

崗位創造、失業風險評估，構建就業友好型發展方式。

增強現代化產業體系就業協同性。因地制宜發展新質生產力，改造提升傳統產業，培育壯大

新興產業，布局建設未來產業，加快發展先進製造業集群，努力創造更多高質量就業崗位。

