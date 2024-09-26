《駐京專電》人行陶玲：進一步推進中國－東盟金融合作與發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行副行長陶玲出席２０２４年中國

－東盟金融合作與發展大會並致辭。陶玲表示，中國和東盟地緣相鄰、文化相近，產業鏈供應鏈

深度融合，在分享超大規模市場、開展產業合作、發揮經濟互補優勢等方面具有廣泛的共同利益

。她強調，中國人民銀行將持續推動金融高水平開放，助力中國－東盟經濟融合發展。



＊研究優化本幣結算（ＬＣＳ）合作＊



一是聚焦本幣使用，提升貿易投資便利化水平。人民銀行願同東盟國家進一步深化多種形式

的本幣合作，研究優化本幣結算（ＬＣＳ）合作，發展人民幣與東盟國家貨幣的直接交易，提高

本幣結算效率。同時，完善離岸人民幣流動性供給機制，優化人民幣清算行布局，積極支持東盟

地區人民幣市場健康發展。

二是聚焦重大戰略，推動區域金融改革。圍繞共建「一帶一路」、陸海新通道、中國－東盟

自貿區、中國－東盟產業合作區等重大戰略，推動出台更多金融先行先試政策。支持廣西持續建

好面向東盟的金融開放門戶、打造國內國際雙循環市場經營便利地，發揮金融開放試點效應。



＊繼續完善准入前國民待遇加負面清單＊



三是聚焦擴大開放，促進金融互聯互通。繼續完善准入前國民待遇加負面清單，優化合格境

外投資者制度，支持東盟金融機構來華展業興業。支持中國與東盟雙邊金融機構創新金融產品和

服務，支持東盟金融機構參與金融業務試點。深化數字貨幣跨境合作，完善中國與東盟金融數據

跨境流動制度安排，穩步推進綠色金融標準合作。拓展外匯市場參與主體，豐富外匯交易產品供

給，推動外匯市場高水平對外開放。

四是聚焦金融安全，加強金融合作與監管治理。穩步提高清邁倡議的有效性。持續完善中國

－東盟金融交流合作機制，促進雙方金融人才、技術、資金、信息流動。深化雙邊反洗錢、反假

貨幣領域的合作與交流，共同維護區域金融安全穩定。

