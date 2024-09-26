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AH股新聞

26/09/2024 10:05

《神州基金》８月債基規模減少４５００億元，今年以來首次大降

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國證券投資基金業協會最新發布的數據顯示，截至８月底，
公募基金規模為３０﹒９萬億元（人民幣．下同），較７月底減少近６０００億元，主要是受債
券基金規模縮水所致。數據顯示，債券基金８月減少約４５００億元，這也是今年以來債券基金
月度規模第一次大幅縮水。
　　債券基金之所以在８月出現規模大縮水，主要和債市回調有關。受政策利率下調、經濟數據
不及預期等因素的影響，債券收益率下行至年內低位。８月初，為降低前期債市持續走高所積累
的潛在風險，央行著手指導大行賣出長期國債新券，淨賣出規模高達２０１億元。
　　一位某基金公司的渠道人士表示，８月在債市持續走高背景下，人行多次提示債券市場風險
。債券市場有所調整，不少投資者獲利了結意願增強。債券資產和權益資產存在明顯的「蹺蹺板
」效應，與債券資產相比，當前權益資產估值處於歷史低位，展現出更強的吸引力。
　　除了債券基金之外，其餘幾類基金規模和份額均變動不大。股票基金在８月份數量增加了
１３隻，淨值增加了７４﹒４８億元，混合基金增加了１７隻，規模卻減少了１５０６﹒５３億
元。貨幣基金仍保持在３７１隻，淨值規模增加了１３３﹒１億元。ＱＤＩＩ基金減少了１隻，
規模增加５４﹒３３億元。（ｌｃ）

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