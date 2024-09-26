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AH股新聞

26/09/2024 13:43

《中國要聞》貴州煤礦火災致１６死，７５人被追責問責

　　《經濟通通訊社２６日專訊》貴州省日前召開山腳樹煤礦重大火災事故警示教育視頻會，通
報２０２３年９月２４日重大火災事故調查處理情況，共對７５名責任人員進行追責問責。其中
，涉嫌犯罪被移送司法機關立案查處１２人；給予行政處罰、紀檢監察機關追責問責人員６３人
，這６３人中，煤礦及其上級公司４９人，縣級監管部門６人，市級監管部門４人，地方黨委政
府４人。
　　去年９月２４日，貴州省六盤水市盤州市山腳樹煤礦發生重大火災事故，造成１６名礦工遇
難。調查報告顯示，事故的直接原因是入井輸送機巷道變形，導致非阻燃輸送帶持續摩擦升溫被
引燃，並產生大量一氧化碳等有毒有害氣體，造成下風側人員中毒死亡。雖然事故發生前礦長多
次發現問題和隱患，但均未整改；事故發生後也未及時下達撤人指令，召請救護隊不及時，最終
導致悲劇。
　　此外，國家礦山安全監察局貴州局還依法對山腳樹礦罰款１５００萬元人民幣，暫扣其《安
全生產許可證》，將其納入嚴重失信主體名單，撤銷其一級標準化礦井等級。同時，責令山腳樹
礦向貴州盤江精煤股份有限公司作出書面檢查，在系統內進行通報；責令貴州盤江精煤股份向貴
州能源集團作出書面檢查，在系統內進行通報；責令盤州市能源局向盤州市政府作出書面檢查並
切實整改；責令盤州市委、市政府分別向六盤水市委、市政府作出書面檢查並切實整改；責令六
盤水市能源局向六盤水市政府作出書面檢查並切實整改。（ｌｃ）

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